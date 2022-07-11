Общество 11.07.2022 в 16:11

В Монголии начался национальный праздник Наадам

Основные праздничные мероприятия традиционно проходят в столице страны - Улан-Баторе

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Текст: Номер один
В Монголии начался национальный праздник Наадам
В Монголии с 11 июля по всей стране широко отмечают национальный праздник Наадам, посвященный 2230-й и 2231-й годовщинам создания первой государственности в Монголии, 815-й и 816-й годовщинам образования Великой Монгольской империи, 110-й и 111-й годовщинам восстановления национальной свободы и независимости, 100-й и 101-й годовщинам Народной революции, сообщает МОНЦАМЭ.

Соединения годовщин в одной дате – следствие пандемии коронавируса, когда праздник отмечался номинально в онлайн формате.

Основные праздничные мероприятия традиционно проходят в Улан-Баторе. По традиции перед открытием национального праздника девять государственных белых бунчуков перенесены в сопровождении почётного караула из Госрезиденции на центральный стадион.

После установления девяти белых бунчуков на почетном месте президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выступил с речью и объявил об открытии Наадама.

Главные мероприятия этого всенародного праздника это соревнования по национальной борьбе, стрельбе из лука, игры в кости и конные скачки. Полная программа национального праздника Наадам по ссылке: https://montsame.mn/ru/read/300561

Фото: montsame.mn
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с 6 по 12 июля

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