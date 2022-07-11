В Улан-Удэ по проекту «Народный бюджет» обновляют 27 улиц и проездов

В этом году работы по грейдированию ведутся по улицам Ковыльная, Полынная, Земляничная, пер. Земляничный, Посельская, Талалихина, улицам Светлая, Кубанская, Карельская, Соловьиная, пер. Республиканский, Обручева, Слободская, Пригородская, Окинская, автодороги по маршруту №31 возле ДНТ «Весна» и ДНТ «Дружба», Военная.





- Мы выезжали на дворовую территорию по улице Хахалова с депутатами горсовета, начали ковырять асфальт и обнаружили в нем пластиковую бутылку – это говорит о том, что, либо основание было плохо подготовлено, либо такой асфальт некачественный. Кроме того, не соответствовала толщина асфальта, в смете указана 7 см, на деле – где-то 7 см, а где-то 4 см. На сегодня подрядчик полностью снял покрытие, будет устроено новое асфальтовое покрытие. Можно быть уверенным, что сейчас качество и толщина асфальта будет такая, как указано в смете, - сказал Вадим Имидеев.





В Улан-Удэ 17 улиц отсыпали и отгрейдировали, 8 проездов и улиц заасфальтировали, на двух улицах положили асфальтогранулят. Все работы ведутся в рамках проекта «Народный бюджет», за объекты которого голосовали сами горожане в прошлом году.– Проект «Народный бюджет» показал свою значимость, нужность. В 2020 году «Народный бюджет» финансировали за счет средств Дальневосточной субсидии. Сейчас мы обошлись средствами местного бюджета. Провели голосование по 30 округам, в котором приняли участие 24 тысячи человек. Из 105 направлений было отобрано 30 рейтинговых мероприятий. Мы планируем развивать такой проект в дальнейшем, – сказал ранее мэр города Игорь Шутенков.- В Улан-Удэ очень большой частный сектор, во время таяния снегов и ливней дороги размывает настолько, что некоторым жителям тяжело добраться до дома. Комитет городского хозяйства провел обследование самых сложных участков, отсыпали их крупной фракцией гравия, утрамбовали, сверху отсыпали мелкой фракцией. В прошлом году мы опробовали этот метод – сейчас, когда едет машина, мелкий гравий разлетается, но пройдет буквально один сезон, и покрытие станет твердым. На Левом берегу жители уже оценили качество, - сказал на брифинге председатель Проектно-аналитического комитета Вадим Имидеев.Также дороги улучшают, используя так называемый вторичный асфальт. Фрезерат, снятый с отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» дорог, используют для покрытия грунтовых дорог, которые не подходят под критерии нацпроекта.В мкрн Радужный сотрудники Комбината по благоустройству отсыпали и грейдировали проблемный участок по ул. Военная.- В 2020 году мы ремонтировали улицу Дальневосточная, там местные жители сообщали, что песчаная дорога во время ливней превращалась в огромное русло. В этом году покрыли основное полотно фрезератом, по сторонам дороги произвели отсыпку, чтобы вода уходила, - отмечает Вадим Имидеев.Благодаря проекту «Народный бюджет» были заасфальтированы еще 8 проездов и дворовых территорий – по улицам Таймырская, Хахалова, Герцена, тротуар по ул. Чайковского, тротуары к школам №12, № 13, №58, проезд к школе №57.Бюджет всех объектов «Народного бюджета» составил 30 млн рублей. При торгах выявилась экономия – 2,5 млн рублей, эти средства возвращены в бюджет города. В ходе реализации проекта дополнительно из внебюджетных источников было привлечено 12,9 млн рублей.В этом году по проекту «Народный бюджет» в столице Бурятии благоустраиваются 36 объектов: 30 были определены в ходе голосования и еще шесть выбраны дополнительно на тех округах, где жители проявили активность. Все объекты улан-удэнцы выбрали самостоятельно, ведь главная идея проекта – дать возможность горожанам самим определить, что именно необходимо сделать в их районе.Фото: мэрия Улан-Удэ