В Улан-Удэ детям-эпилептикам не выдавали бесплатных лекарств

Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению матери ребенка-инвалида о нарушении его прав на обеспечение лекарством.«Установлено, что ребенок страдает эпилепсией, состоит на учете в Городской поликлинике №6 в Улан-Удэ. Всего 14 детей с подобным диагнозом находятся на учете учреждения здравоохранения. В нарушение федерального закона дети-инвалиды в апреле-мае 2022 года не обеспечивались бесплатно необходимым лекарственным препаратом», - рассказали в надзорном ведомстве.В связи с этим прокурор внес главному врачу поликлиники представление, по результатам рассмотрения которого несовершеннолетним выдано необходимое лекарство.Фото: «Номер один»