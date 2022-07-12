Общество 12.07.2022 в 09:14

В Улан-Удэ детям-эпилептикам не выдавали бесплатных лекарств

Ситуация потребовала вмешательства прокуратуры
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ детям-эпилептикам не выдавали бесплатных лекарств
Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению матери ребенка-инвалида о нарушении его прав на обеспечение лекарством.

«Установлено, что ребенок страдает эпилепсией, состоит на учете в Городской поликлинике №6 в Улан-Удэ. Всего 14 детей с подобным диагнозом находятся на учете учреждения здравоохранения. В нарушение федерального закона дети-инвалиды в апреле-мае 2022 года не обеспечивались бесплатно необходимым лекарственным препаратом», - рассказали в надзорном ведомстве.

В связи с этим прокурор внес главному врачу поликлиники представление, по результатам рассмотрения которого несовершеннолетним выдано необходимое лекарство.

Фото: «Номер один»
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