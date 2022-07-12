Общество 12.07.2022 в 09:29

Прокуратура Бурятии не дала бизнесменам обогатиться на бюджете

Ведомство добилось отмены контракта с завышенной стоимостью работ
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Текст: Константин Воронов
Прокуратура Бурятии не дала бизнесменам обогатиться на бюджете
Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе администрации Муйского района. Как рассказали в надзорном ведомстве, в рамках подготовки к пожароопасному сезону администрация объявила аукцион на содержание минерализованных полос и уборку порубочных остатков в Таксимо.

«Проверкой выявлено, что фактический объем порубочных остатков, подлежащих уборке, ниже объема работ, закрепленных в контракте. Вследствие указанного цена контракта была необоснованно завышена», - сообщает прокуратура.

В связи с этим прокурор района объявил начальнику Управления муниципальным имуществом и ЖКХ администрации предостережение о недопустимости нарушения закона. Главе-руководителю администрации района внесено представление, по результатам рассмотрения которого проведенный аукцион аннулирован, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, начальник управления привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.

Фото: «Номер один»
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