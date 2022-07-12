Волонтеры РЖД убрались на севере Байкала

В Бурятии в городе Северобайкальск завершилась волонтерская акция «Чистые берега Байкала», организованная ОАО «РЖД». Вместе с волонтерами-железнодорожниками участие в ней принимали ветераны БАМа, сообщили в пресс-службе ВСЖД.В течение трех дней 160 добровольцев со всей сети железных дорог страны наводили порядок на берегу Байкала, отправив на утилизацию более 72 кубометров собранного мусора.Также в рамках акции благоустроен городской пляж, где волонтеры установили более 30 лавочек, кабинок для переодевания, шезлонгов.По словам заместителя генерального директора РЖД Дмитрия Шаханова, нынешний год в компании объявлен Годом корпоративного волонтерства, и экология является одним из приоритетов в деятельности РЖД.Наиболее трудоемким этапом экологической акции стала очистка дна Байкала у городского причала. Совместно с водолазами Росгвардии участники мероприятия подняли на берег автомобильные покрышки и металлолом, которыми загрузили три 20-тонных самосвала. Помимо этого, с береговой линии вывезено 10 кубометров древесных отходов. Специализированными машинами переработано в опилки 65 кубометров сухостоя и поваленных деревьев, собранных во время уборки городского парка и Большой Байкальской тропы.Как отметил начальник ВСЖД Вадим Владимиров, расположение железнодорожных объектов на Байкальской природной территории накладывает на компанию особую ответственность. Поэтому, по его мнению, железнодорожникам необходимо принимать самое активное участие в сохранении экосистемы озера Байкал.Фото: ВСЖД