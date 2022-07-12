Общество 12.07.2022 в 09:32

Волонтеры РЖД убрались на севере Байкала

Они отправили на утилизацию более 72 кубометров мусора и благоустроили городской пляж
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Текст: Номер один
Волонтеры РЖД убрались на севере Байкала
В Бурятии в городе Северобайкальск завершилась волонтерская акция «Чистые берега Байкала», организованная ОАО «РЖД». Вместе с волонтерами-железнодорожниками участие в ней принимали ветераны БАМа, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

В течение трех дней 160 добровольцев со всей сети железных дорог страны наводили порядок на берегу Байкала, отправив на утилизацию более 72 кубометров собранного мусора.

Также в рамках акции благоустроен городской пляж, где волонтеры установили более 30 лавочек, кабинок для переодевания, шезлонгов.

По словам заместителя генерального директора РЖД Дмитрия Шаханова, нынешний год в компании объявлен Годом корпоративного волонтерства, и экология является одним из приоритетов в деятельности РЖД.

Наиболее трудоемким этапом экологической акции стала очистка дна Байкала у городского причала. Совместно с водолазами Росгвардии участники мероприятия подняли на берег автомобильные покрышки и металлолом, которыми загрузили три 20-тонных самосвала. Помимо этого, с береговой линии вывезено 10 кубометров древесных отходов. Специализированными машинами переработано в опилки 65 кубометров сухостоя и поваленных деревьев, собранных во время уборки городского парка и Большой Байкальской тропы.

Как отметил начальник ВСЖД Вадим Владимиров, расположение железнодорожных объектов на Байкальской природной территории накладывает на компанию особую ответственность. Поэтому, по его мнению, железнодорожникам необходимо принимать самое активное участие в сохранении экосистемы озера Байкал.

Фото: ВСЖД

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