Общество 12.07.2022 в 10:05
В Улан-Удэ начинается ремонт нечетной стороны улицы Терешковой
С сегодняшнего дня перекроют движение от улицы Бабушкина до бульвара Карла Маркса
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ с сегодняшнего дня начнется ремонт очередного участка улицы Терешковой. Как сообщили в мэрии города, ориентировочно после обеда 12 июля и до 31 июля будет перекрыто движение автотранспорта на участке от улицы Бабушкина до бульвара Карла Маркса.
Напомним, дорогу на ул. Терешковой ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт участка протяженностью 1,5 км ведет подрядная организация «Доринвест».
Работы разбиты на шесть этапов – по три участка на каждом направлении движения. Полоса движения по направлению в центр города уже заасфальтирована и больше не будет перекрываться. Ремонт здесь близится к завершению.
Срок окончания ремонта всего объекта – до 1 октября.
Напомним, дорогу на ул. Терешковой ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт участка протяженностью 1,5 км ведет подрядная организация «Доринвест».
Работы разбиты на шесть этапов – по три участка на каждом направлении движения. Полоса движения по направлению в центр города уже заасфальтирована и больше не будет перекрываться. Ремонт здесь близится к завершению.
Срок окончания ремонта всего объекта – до 1 октября.
Тегиремонт дороги