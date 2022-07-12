Общество 12.07.2022 в 10:05

В Улан-Удэ начинается ремонт нечетной стороны улицы Терешковой

С сегодняшнего дня перекроют движение от улицы Бабушкина до бульвара Карла Маркса
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ начинается ремонт нечетной стороны улицы Терешковой
В Улан-Удэ с сегодняшнего дня начнется ремонт очередного участка улицы Терешковой. Как сообщили в мэрии города, ориентировочно после обеда 12 июля и до 31 июля будет перекрыто движение автотранспорта на участке от улицы Бабушкина до бульвара Карла Маркса.

Напомним, дорогу на ул. Терешковой ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт участка протяженностью 1,5 км ведет подрядная организация «Доринвест».

Работы разбиты на шесть этапов – по три участка на каждом направлении движения. Полоса движения по направлению в центр города уже заасфальтирована и больше не будет перекрываться. Ремонт здесь близится к завершению.

Срок окончания ремонта всего объекта – до 1 октября.
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