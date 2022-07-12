Общество 12.07.2022 в 10:52

Детская шалость едва не стала причиной крупного пожара в Бурятии

В пригородном  с Улан-Удэ селе Хойтобэе от огня отстояли четыре домовладения
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Текст: Номер один
Детская шалость едва не стала причиной крупного пожара в Бурятии
В Бурятии днем 11 июля в пригородном с Улан-Удэ селе Хойтобэе Иволгинского района произошло загорание на территории четырех домовладений – горели надворные постройки, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По имеющейся информации, в результате неосторожного обращения с огнем произошло загорание сухой травы, огонь с травы перешел на забор и надворные постройки. Была угроза перехода огня на соседние строения.  

К ликвидации возгорания были привлечены огнеборцы 6-го Иволгинского отряда ГПС Бурятии и пожарной части ГУ МЧС России по Бурятии.   Совместными усилиями пожарных подразделений удалось не допустить дальнейшего распространения огня на жилые строения.

В результате пожара выгорела трава на площади 1 гектар, огнем повреждено 60 метров. забора на четырех участках и один дворовый туалет. Предположительной причиной пожара послужила детская шалость с огнем.

Фото: pixabay.com
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