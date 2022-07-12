Детская шалость едва не стала причиной крупного пожара в Бурятии

В Бурятии днем 11 июля в пригородном с Улан-Удэ селе Хойтобэе Иволгинского района произошло загорание на территории четырех домовладений – горели надворные постройки, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По имеющейся информации, в результате неосторожного обращения с огнем произошло загорание сухой травы, огонь с травы перешел на забор и надворные постройки. Была угроза перехода огня на соседние строения.К ликвидации возгорания были привлечены огнеборцы 6-го Иволгинского отряда ГПС Бурятии и пожарной части ГУ МЧС России по Бурятии. Совместными усилиями пожарных подразделений удалось не допустить дальнейшего распространения огня на жилые строения.В результате пожара выгорела трава на площади 1 гектар, огнем повреждено 60 метров. забора на четырех участках и один дворовый туалет. Предположительной причиной пожара послужила детская шалость с огнем.Фото: pixabay.com