Общество 12.07.2022 в 11:19

В Агинском Бурятском округе все готово к «Алтаргане - 2020»

Всем участникам фестиваля необходимо иметь результаты ПЦР - тестов на COVID-19, действительных в течение 48 часов

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В Агинском Бурятском округе все готово к «Алтаргане - 2020»
Для очного участия в XIV Международном бурятском фестивале «Алтаргана - 2020» уже заявились более 1200 человек. Об этом сообщил сегодня вице-премьер правительства Забайкальского края – глава администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев . По его словам, творческие конкурсы и спортивные состязания пройдут 23 и 24 июля. «Программа фестиваля сверстана, она состоит из культурной и состязательной частей. Для посещения будут доступны все 15 конкурсных и шесть спортивных мероприятий. Также будут организованы интерактивные площадки, в том числе 27 выставок, не только в Агинском, но и Чите, селах Алханай и Дульдурга», - уточнил он. Места проведения конкурсов, соревнований и фестивальных мероприятий подготовлены, комиссионно проверены на предмет безопасности. Во время проведения фестиваля для сохранения общественного порядка будут работать 175 сотрудников полиции, сообщили в пресс-службе администрации Забайкальского края. Буянто Батомункуев акцентировал внимание, что всем участникам фестиваля необходимо иметь результаты ПЦР - тестов на COVID-19, действительных в течение 48 часов, зрителям наличие результатов теста не требуется. Главный санитарный врач Забайкальского края Светлана Лапа проинформировала, что в настоящий момент обстановка по коронавирусу в Агинском Бурятском округе благоприятная. Программа фестиваля размещена на сайте Алтаргана. Фото: 75.ru
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