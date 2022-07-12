На месте сгоревшей будки на оз. Щучье в те же сутки появилась новая

«Мы продолжаем бизнес, мы будем делать бабки! Прошло меньше суток… и вуаля… железный кп на месте! Как говорится: свято место пусто не бывает»

"В прокуратуру надо всем подряд писать жалобы, против массы не попрешь";

"Гнать в шею халявщиков, не платить им и все";

"Теперь и ночью будут за въезд брать деньги";

"Сжечь ещё раз. И жечь каждый раз, как только поставят новый. Не понимают по-хорошему? Надо донести иначе";

"Они эту будку за выходные окупят"

- пишут пользователи.