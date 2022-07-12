Общество 12.07.2022 в 11:27
На месте сгоревшей будки на оз. Щучье в те же сутки появилась новая
"Свято место пусто не бывает", - шутят жители Бурятии
Текст: Нина Павлова
В Бурятии на озере Щучье появилась новая будка для сбора платы за въезд на пляж. Ее - металлическую - поставили взамен недавно сгоревшей - деревянной. Новость об этом появилась в паблике "Весь Улан-Удэ".
В комментариях к посту пользователи выразили негодование. Мало кому до сих пор понятно, на каком основании с них берут деньги за въезд на пляж.
«Мы продолжаем бизнес, мы будем делать бабки! Прошло меньше суток… и вуаля… железный кп на месте! Как говорится: свято место пусто не бывает»- написал автор.
В комментариях к посту пользователи выразили негодование. Мало кому до сих пор понятно, на каком основании с них берут деньги за въезд на пляж.
"В прокуратуру надо всем подряд писать жалобы, против массы не попрешь";
"Гнать в шею халявщиков, не платить им и все";
"Теперь и ночью будут за въезд брать деньги";
"Сжечь ещё раз. И жечь каждый раз, как только поставят новый. Не понимают по-хорошему? Надо донести иначе";
"Они эту будку за выходные окупят"- пишут пользователи.
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