Общество 12.07.2022 в 12:01

Ямочный ремонт внутриквартальных проездов в Улан-Удэ идет полным ходом

Отремонтировано уже почти 70% от запланированного объема
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Текст: Константин Воронов
Ямочный ремонт внутриквартальных проездов в Улан-Удэ идет полным ходом
В столице Бурятии активными темпами идет ямочный ремонт внутриквартальных проездов. На сегодня отремонтировано 6 617 кв. м. дорожного полотна – это почти 70% от запланированного объема.

– Мы ремонтируем улицы, ремонтируем дворы, а межквартальные проезды практически никогда не ремонтировались. Можно сказать, что мы в этом году впервые с советских времён зашли на ремонт внутриквартальных проездов. Для этого мы специально выделили бюджет, закупили новую технику, – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

На этой неделе ямочный ремонт запланирован по улицам Борсоева 33, 27, Октябрьская 5а-7 и другие улицы. Самые большие участки межквартальных проездов были отремонтированы по проспекту 50-лет Октября, по улицам Шумяцкого, Ключевская, Красноармейская, на проспекте Строителей и т.д. Адреса для будущего ремонта определяются как по обращениям жителей города, а также по итогам комиссионного объезда территорий администраций районов, Комитета городского хозяйства и др.

Напомним, внутриквартальные проезды в этом году стали ремонтировать впервые с советских времён. Для этого по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова в Комбинате по благоустройству сформирован штат из 16 человек для выполнения ямочного ремонта – это пять бригад. Задействовано 15 единиц техники и четыре единицы оборудования: две «Бецемы», один шовзаливщик, один каток.

Оставить свой сигнал о ямах на дорогах города можно по вкладке «Ямы на дорогах» на сервисе «Активный горожанин» на официальном сайте администрации Улан-Удэ.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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