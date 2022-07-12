Общество 12.07.2022 в 12:11

В Бурятии выявлено некачественное молоко из Кемерово и Красноярска

Всего за шесть месяцев из оборота изъято четыре  партии молочной продукции общим весом 110 кг
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Текст: Номер один
В Бурятии выявлено некачественное молоко из Кемерово и Красноярска
В Бурятии в первом полугодии в ходе проверок Роспотребнадзора выявлялись образцы молока торговых марок «Полдень», «Млада счастье в дом», «Веселая ферма» с массовой долей жира 3,2% (производитель ООО «Млада», Красноярский край); «Селенга» с массовой долей жира 3,2% (производитель ООО «Сибмол», Кемеровская область), которые не соответствовали нормативным требованиям по физико-химическим показателям.

О выявлении в Бурятии некачественной молочной продукции проинформированы ее производители, а также территориальные органы Роспотребнадзора по Красноярскому краю и Кемеровской области для принятия необходимых мер административного воздействия в соответствии с действующим законодательством, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

За первое полугодие в рамках надзора за качеством и безопасностью молочной продукции его специалисты исследовали более 700 проб. Превышений нормативов по содержанию химических загрязнителей, в том числе пестицидов, тяжелых металлов (кадмий, мышьяк, свинец и др.), микотоксинов не выявлено.

По физико-химическим и микробиологическим показателям исследовано 679 проб молока и молочной продукции, из которых доля продукции, не соответствующей гигиеническим требованиям по физико-химическим показателям, составила 5,6%, по микробиологическим - 2,7%.

По всем фактам обнаружения в обороте некачественной молочной продукции  принимались меры по приостановлению ее реализации с последующей утилизацией или уничтожением. Всего за шесть месяцев из оборота изъято четыре  партии продукции общим весом 110 кг.

Фото: pixabay.com
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молоко проверки Роспотребнадзор

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