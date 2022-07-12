В Улан-Удэ пенсионерка лишилась денег, продавая дом через интернет

В Улан-Удэ вечером 11 июля в отдел полиции по Октябрьскому району обратилась 72-летняя местная жительница: мошенники похитили ее денежные средства, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Пенсионерка рассказала, что выложила объявление о продаже расположенного в Улан-Удэ дома на одном из популярных сайтов. Спустя неделю ей позвонила неизвестная и сообщила о намерении приобрести дом. Потенциальная покупательница объяснила, что сама проживает в Краснодаре, но хочет перевезти своих родителей на родину, в Бурятию.Чтобы быть уверенной в том, что жилье будет снято с продажи, собеседница предложила продавцу задаток. Однако попросила пожилую женщину проследовать к банкомату в отделение банка для его получения. Там, выполнив ряд операций по указке потенциальной покупательницы, пенсионерка лишилась своих сбережений в сумме 50 тысяч рублей.Уже после перевода денег она поняла, что стала жертвой мошенников.Ну, и все, как всегда. Полиция Бурятии предупреждает жителей республики: будьте внимательны, не передавайте личные данные своих банковских карт незнакомым людям. Сообщите о возможных способах обмана друзьям и родственникам, в том числе, пожилым.Фото: pixabay.com