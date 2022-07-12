Глава Бурятии с супругой отмечают серебряную свадьбу

«Взял отпуск с понедельника до среды. И на Байкал! Всем семьям желаю крепости, взаимопонимания, любви и счастья! Берегите друг друга. Ну, а тем, кто только ищет свою вторую половинку - обязательно найти и быть счастливыми!», - пожелал Алексей Цыденов в своем Телеграм-канале.





- Мой друг встречался с девушкой, пошел к ней в гости на 8 марта и взял меня с собой, там была её подруга – моя будущая жена. Это было 8 марта 1997 года, 2 апреля 97 года я сделал предложение, через три недели получается. В июле расписались и 20 лет уже вместе, - рассказал Алексей Цыденов.



