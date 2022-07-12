Общество 12.07.2022 в 14:22

В список Банка России попали еще два «черных» кредитора из Бурятии

Всего в списке финансовых нелегалов числится более 20 организаций из республики
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Текст: Номер один
В список Банка России попали еще два «черных» кредитора из Бурятии
В июне в предупредительный список Банка России попали еще два «черных» кредитора из Бурятии. Один из них действовал под видом автоломбарда, второй прикрывался лизинговой компанией. Всего на сегодняшний день в списке финансовых нелегалов числится более 20 организаций из Бурятии. Все они относятся к группе нелегальных кредиторов, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Банка России.

«Став «клиентом» нелегального кредитора, заемщик может столкнуться с начислением неограниченных процентов. Кроме того, он может потерять собственные накопления и даже имущество. Поэтому крайне важно еще до обращения в финансовую организацию тщательно проверить ее на сайте Банка России — по реестрам законных участников финансового рынка и по списку сомнительных компаний», — отметила Наталья Эйрих, управляющий Отделением-НБ Республика Бурятия Банка России.

Она также напомнила, что занять деньги под залог ПТС с правом пользования автомобилем можно только в банке или в микрофинансовой организации. Автоломбардам так делать нельзя — по закону они обязаны поставить машину на охраняемую автостоянку, застраховать за свой счет и хранить до тех пор, пока заемщик не выплатит долг. Злоумышленники вместо договора потребительского займа предлагают человеку договор купли-продажи. В итоге собственник пользуется своим автомобилем как арендатор. А значит, может в любой момент лишиться его за малейшее нарушение условий договора.

Чтобы не попасться на уловки лжеавтоломбардов и псевдолизинговых компаний, всегда внимательно читайте документы, которые собираетесь подписать. Легальный кредитор обязан заключить с вами именно договор займа — ни в коем случае не договор лизинга или купли-продажи с обратным выкупом. В качестве второй стороны договора потребительского займа должна быть именно та организация, реквизиты которой вы предварительно проверили на сайте Банка России.

Напомним, сообщить о финансовых нелегалах можно через раздел «Анонимное информирование» или интернет-приемную Банка России.

Фото: Банк России
Теги
финансы автоломбарды лизинг нелегалы

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