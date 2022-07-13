В Бурятии стало вдвое больше банкротов

В республике число банкротов среди граждан и индивидуальных предпринимателей, имущество которых выставлено на продажу, имеет тенденцию к росту. За первое полугодие 2022 года, согласно данным Федресурса, их число выросло в двукратном размере.По данным статистики, в 2022 году в Бурятии число официальных сообщений о введении судами реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей выросло до 801, тогда как за аналогичный период прошлого года их было 403, то есть рост составил 101%.В Иркутской области число выставленного на продажу имущества банкротов выросло на 24,8%, в Забайкальском крае - на 83,7%. Как видим, подобные тенденции происходят сегодня во многих регионах.А вот динамика открытия конкурсного производства в отношении юридических и крестьянско-фермерских хозяйств несколько иная. Так, за первое полугодие 2022 года конкурсных производств в этой сфере стало меньше. В Бурятии их число сократилось на 47% - с 19 случаев в 2021 году до 10 - в 2022 году.Как отмечают эксперты, чаще всего жители Бурятии просят признать себя несостоятельными из-за снижения доходов и растущей долговой нагрузки.- Основная часть заявлений идет от граждан, которым сложно обслуживать банковские кредиты, - сообщил улан-удэнский адвокат Дмитрий Трушков. - Люди недостаточно критично оценивают свою финансовые возможности, в том числе растущую инфляцию, берут один кредит, затем второй и нередко оказываются в сильной кредитной зависимости, а потом стремятся избавиться от нее через процедуру банкротства.Этому способствует огромное количество в Бурятии так называемых «списывателей» долгов, а по сути, юристов-посредников, за свой процент агитирующих граждан подавать на банкротства, обещая списать все долги. На самом деле возможности такого списания крайне ограничены. Ведь под критерии подобного процесса подходят лишь граждане с долгом до 500 тыс. рублей, имеющие завершенное исполнительное производство. Где доказывается полное отсутствие у должника возможности погашать кредит.Причем это делается либо через суд, либо во внесудебном порядке путем подачи заявления через МФЦ. Напомним, что сам институт внесудебного банкротства появился в стране лишь в конце 2020 года и сегодня все больше граждан пользуются такой возможностью, чтобы вылезти из кредитной кабалы. Однако эксперты предостерегают граждан от скоропалительных шагов в этом направлении, ведь в ней немало подводных камней. Например, попытка переписать свою недвижимость на родственников, а потом «кинуть» банк на кредит, уже не прокатит. Так, легко оспариваются в судах все сделки с недвижимостью или автотранспортом, совершенные должником за три года до принятия судом заявления о банкротстве или подаче заявления в МФЦ.Кроме того, человек, прошедший процедуру личного банкротства, на пять лет поражается в правах - от получения займа до выезда за границу. Причем есть вероятность, что и по истечении этого срока гражданин может оказаться в списках граждан, финансовые сделки с которыми могут быть не рекомендованы.Фото: pixabay.com