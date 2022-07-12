Общество 12.07.2022 в 15:58

Таксист из Бурятии наказал буйную пассажирку за поврежденный автомобиль

Женщина не захотела оплачивать поездку и испинала машину

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Текст: Служба информации
Таксист из Бурятии наказал буйную пассажирку за поврежденный автомобиль

Водитель такси из Северобайкальского района обратился в суд с просьбой взыскать с его пассажирки ущерб за повреждения, которые она нанесла его автомобилю, и моральный ущерб.

Таксист взял заявку в службе такси, где он работает. В поездке возник спор между пассажирами об оплате проезда. Выяснилось, что поездку оплачивать никто не будет. Таксист остановил автомобиль и предложил пассажирам покинуть машину. Одна из пассажирок начала выражаться нецензурной бранью, плюнула в лицо водителю и начала пинать машину, выламывала дверь автомобиля в обратную сторону.

- В результате образовалась вмятина, перестал работать подъемник стекла. По данному факту в отношении пассажирки было возбуждено уголовное дело. Женщина была признана виновной в совершении преступления, ей назначено наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, - отмечается в решении суда.

Обращаясь в суд, таксист просил взыскать ущерб, причиненный повреждениями автомобиля в размере 42 500 рублей, стоимость экспертного заключения 2000 рублей, расходы по оплате юруслуг в размере 70 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей.

Исковое требование водителя о компенсации морального вреда суд счел необоснованным, поскольку причинен имущественный вред и постановил взыскать с женщины материальный ущерб в размере 8 700 рублей, расходы по оплате юридических услуг в сумме 35 000 рублей.


Фото: "Номер один"

 

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