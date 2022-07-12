Общество 12.07.2022 в 16:59

Жители Улан-Удэ жалуются на неопрятный центр города

Площадь Революции, по мнению горожан, находится в запустении

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Текст: Служба информации
Жители Улан-Удэ жалуются на неопрятный центр города

В редакцию «Номер один» обратились неравнодушные улан-удэнцы, которых возмущает неопрятный вид площадь Революции. Горожане недоумевают, почему на клумбах вместо цветов растут сорняки.

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- Цветов нет вообще, газон, который садили в прошлом году, в проплешинах. Деревья насажены сплошняком, как попало. Саженцы берез еле живые, листья пожелтели, деревца засыхают. Ничего не поливается и сейчас многое торжественно умерло. Все в удручающем состоянии, сил нет смотреть на это, - возмущаются люди.

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Напомним, реконструкция площади Революции проводилась год назад. Чиновники обещали, что территория изменится до неузнаваемости. Обещали посадить газоны, деревья, обустроить цветочные клумбы и поливочную систему. Как на самом деле выглядит площадь сейчас, можно увидеть на фото, которые нам прислали читатели.

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