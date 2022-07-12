В Улан-Удэ аварийные бригады «Водоканала» оперативно устранили крупную аварию на сетях

В Улан-Удэ благодаря мастерству сотрудников муниципального «Водоканала» удалось оперативно ликвидировать крупную аварию на сетях без отключения горожан от холодного водоснабжения. Ремонтные работы непрерывно шли в течение 9 часов, сообщили в пресс-службе предприятия.Накануне, 10 июля, в диспетчерскую службу «Водоканала» поступил сигнал о выходе воды на проезжую часть по ул. Жуковского, 4а. В ходе осмотра сетей ремонтными бригадами была выявлена крупная утечка на водоводе. Основной причиной аварии стали многочисленные свищи диаметром от 10 до 15 мм на стальном трубопроводе диаметром 500 мм.«При устранении возникли некоторые сложности из-за глубины залегания трубопровода, которая составляет около 6 метров. Кроме того, наличие кабельных линий и насыпного грунта также очень мешало работе аварийных бригад. Однако, благодаря профессионализму сотрудников предприятия, удалось завершить все ремонтные работы без нарушения комфорта наших потребителей», - рассказал директор МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин.По словам руководства предприятия, в настоящее время износ городских коммунальных сетей водоснабжения и водоотведения составляет до 80%. Поэтому сейчас большое внимание уделяется проведению своевременной ремонтной компании, как на сетях, так и на других объектах «Водоканала».Например, в этом году уже завершился ремонт крупного участка канализационного коллектора в микрорайоне Мясокомбинат на сумму более 155 млн рублей, продолжается реконструкция правобережных очистных сооружений, ремонт насосного оборудования, модернизация станций, в этом году запланирована и замена лабораторного оборудования.Фото: «Водоканал»