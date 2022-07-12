Общество 12.07.2022 в 17:57
Увеличено финансирование реконструкции очистных сооружений в Улан-Удэ
В целом на реконструкцию важнейшего для экологии Байкала объекта до 2024 года будет направлено более 12 млрд рублей
Текст: Номер один
В Бурятии до 3,9 млрд рублей увеличилось финансирование на реконструкцию правобережных очистных в Улан-Удэ. Ранее правительство России приняло решение дополнительно выделить 2,5 млрд рублей к 1,3 млрд рублей, софинансирование из республиканского бюджета составит 78,2 млн рублей. Распоряжение о распределении субсидий на модернизацию и строительство очистных подписал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, сообщили в пресс-службе правительства.
После очередного этапа реконструкции мощность правобережных очистных сооружений составит 130 тысяч кубометров в сутки. Этого будет достаточно для полноценной очистки сточных вод правобережной части Улан-Удэ. По словам Евгения Луковникова, проект модернизации очистных откорректирован и готов к реализации.
«По проекту планируется продолжить модернизацию, которая была начата ранее, а также построить станцию озонирования. Проектную документацию на реконструкцию объекта разработала организация «ДАР/ВОДГЕО». Правобережные очистные это довольно крупный и сложный объект. Во-первых, очистка сточных вод должна проводиться с учетом 83-го приказа минприроды России, а он предусматривает сложный технологический процесс и большое количество оборудования. Модернизация правобережных очистных станет прорывом в решении экологических проблем Байкала»,- отметил вице-премьер.
В целом на реконструкцию объекта до 2024 года будет направлено более 12 млрд рублей. Модернизацию очистных в Улан-Удэ планируется завершить до конца 2024 года. После реконструкции сточные воды будут очищаться до уровня, соответствующего современным российским нормам. Это позволит сократить объем загрязнений, попадающих в озеро Байкал, и защитить его экосистему.
Напомним, реконструкция правобережных очистных сооружений в Улан-Удэ ведется с 2017 года в рамках нацпроекта «Экология». Первый аукцион на изготовление проектно-сметной документации (ПСД) на реконструкцию городских очистных прошел летом 2014 года. Победителем тогда признали московское АО «Инжиниринговая компания «Оборудование водоснабжения и водоотведения». Компания готова была разработать ПСД за 41 млн рублей.
Однако через год мэрия расторгла контракт с подрядчиком. Летом 2015 года на разработку ПСД объявили новый аукцион. Победителем стало московское АО «Фирма ОРГРЭС». Компания разработала проект за 42 млн, сдала его в феврале 2017 года, но уже в марте 2018 года признана банкротом.
В 2017 году генподрядчик - компания «Ротек» олигарха Виктора Вексельберга – приступил к реконструкции, при этом общая стоимость работ оценивалась в 2,7 млрд рублей. Однако спустя два года в самый разгар работ глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что проект разработан с серьезными ошибками. Глава Бурятии тогда сообщил, что устранение ошибок приведет к удорожанию объекта на миллиарды рублей и изменению сроков реализации.
Фото: egov-buryatia.ru
После очередного этапа реконструкции мощность правобережных очистных сооружений составит 130 тысяч кубометров в сутки. Этого будет достаточно для полноценной очистки сточных вод правобережной части Улан-Удэ. По словам Евгения Луковникова, проект модернизации очистных откорректирован и готов к реализации.
«По проекту планируется продолжить модернизацию, которая была начата ранее, а также построить станцию озонирования. Проектную документацию на реконструкцию объекта разработала организация «ДАР/ВОДГЕО». Правобережные очистные это довольно крупный и сложный объект. Во-первых, очистка сточных вод должна проводиться с учетом 83-го приказа минприроды России, а он предусматривает сложный технологический процесс и большое количество оборудования. Модернизация правобережных очистных станет прорывом в решении экологических проблем Байкала»,- отметил вице-премьер.
В целом на реконструкцию объекта до 2024 года будет направлено более 12 млрд рублей. Модернизацию очистных в Улан-Удэ планируется завершить до конца 2024 года. После реконструкции сточные воды будут очищаться до уровня, соответствующего современным российским нормам. Это позволит сократить объем загрязнений, попадающих в озеро Байкал, и защитить его экосистему.
Напомним, реконструкция правобережных очистных сооружений в Улан-Удэ ведется с 2017 года в рамках нацпроекта «Экология». Первый аукцион на изготовление проектно-сметной документации (ПСД) на реконструкцию городских очистных прошел летом 2014 года. Победителем тогда признали московское АО «Инжиниринговая компания «Оборудование водоснабжения и водоотведения». Компания готова была разработать ПСД за 41 млн рублей.
Однако через год мэрия расторгла контракт с подрядчиком. Летом 2015 года на разработку ПСД объявили новый аукцион. Победителем стало московское АО «Фирма ОРГРЭС». Компания разработала проект за 42 млн, сдала его в феврале 2017 года, но уже в марте 2018 года признана банкротом.
В 2017 году генподрядчик - компания «Ротек» олигарха Виктора Вексельберга – приступил к реконструкции, при этом общая стоимость работ оценивалась в 2,7 млрд рублей. Однако спустя два года в самый разгар работ глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что проект разработан с серьезными ошибками. Глава Бурятии тогда сообщил, что устранение ошибок приведет к удорожанию объекта на миллиарды рублей и изменению сроков реализации.
Фото: egov-buryatia.ru