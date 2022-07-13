Общество 13.07.2022 в 10:00

Враг не пройдет

Как создать в Бурятии современное общество? При помощи видеонаблюдения!
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Текст: Номер один
Враг не пройдет
Чтобы ты, читатель, мог спать спокойно и не бояться за сохранность казенного имущества, коммунальщики готовы пойти на решительный шаг. Они планируют оснастить камерами видеонаблюдения… водоколонки.

Как создать в Бурятии современное общество? При помощи видеонаблюдения! Поэтому сейчас камеры ставят везде: на улицах, в лесу, на мусорках, а теперь они появятся и возле водоколонок.

Тот факт, что само по себе наличие водоколонок вместо нормального водоснабжения не вписывается в концепцию современного общества, видимо, никого не волнует.

Камеры нужны, чтобы бороться с вандалами,  ломающими водоколонки. Недавно, например, подобное происшествие произошло в микрорайоне Восточный. В итоге более 150 человек остались без холодной воды в самый разгар лета.

В общем, технический прогресс и цивилизация неуклонно надвигаются, окружая нас гаджетами и хитроумными устройствами. Правда, большая часть Бурятии по-прежнему таскает воду в ведрах и покупает дрова, чтобы топить печи. Но это уже совсем другая история.
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