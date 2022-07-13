Враг не пройдет

Чтобы ты, читатель, мог спать спокойно и не бояться за сохранность казенного имущества, коммунальщики готовы пойти на решительный шаг. Они планируют оснастить камерами видеонаблюдения… водоколонки.Как создать в Бурятии современное общество? При помощи видеонаблюдения! Поэтому сейчас камеры ставят везде: на улицах, в лесу, на мусорках, а теперь они появятся и возле водоколонок.Тот факт, что само по себе наличие водоколонок вместо нормального водоснабжения не вписывается в концепцию современного общества, видимо, никого не волнует.Камеры нужны, чтобы бороться с вандалами, ломающими водоколонки. Недавно, например, подобное происшествие произошло в микрорайоне Восточный. В итоге более 150 человек остались без холодной воды в самый разгар лета.В общем, технический прогресс и цивилизация неуклонно надвигаются, окружая нас гаджетами и хитроумными устройствами. Правда, большая часть Бурятии по-прежнему таскает воду в ведрах и покупает дрова, чтобы топить печи. Но это уже совсем другая история.