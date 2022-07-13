В Бурятии каждое пятое ДТП совершает пьяный водитель

В Бурятии за первое полугодие зарегистрировано 362 ДТП с пострадавшими. В результате 41 человек погиб и 527 участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести, сообщили в МВД по Бурятии.Практически каждое пятое ДТП произошло по вине нетрезвого водителя. Результатом безответственного поведения стала гибель 22 и травмирование 123 участников дорожного движения. По итогам полугодия сотрудниками ГИБДД при надзоре за дорожным движением задержаны и отстранены от управления транспортом 3790 водителей с признаками опьянения.С участием пешеходов зарегистрировано 89 ДТП. При этом 43% аварий совершены по их вине (39 фактов). Отметим, с начала года 1845 пеших участников дорожного движения за нарушение ПДД привлечены к административной ответственности.Несовершеннолетние в возрасте до 16 лет пострадали в каждом шестом ДТП. В результате 55 аварий трое детей погибли и 64 ребенка ранены.Как показал анализ, самым распространенным видом ДТП стали столкновения транспортных средств (140 фактов). Наиболее аварийным днем - суббота (65 происшествий). Меньше всего аварий зафиксировано в четверг (38 аварий).Зарегистрировано 95 ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями. В ходе проведения обследований и проверок улично-дорожной сети выдано 455 предписаний на устранение выявленных недостатков в содержании автомобильных дорог и улиц.К административной ответственности за нарушения в области дорожного движения по итогам 6 месяцев привлечено свыше 276 тысяч водителей, из них 174 тысячи - по нарушениям, зафиксированным с помощью комплексов автоматизированной фиксации нарушений ПДД.Фото: pixabay.com