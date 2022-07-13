Общество 13.07.2022 в 10:50

В Улан-Удэ травмирована пассажирка маршрутки

Ее водитель резко затормозил, следуя по улице Куйбышева

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Текст: Номер один
В Улан-Удэ травмирована пассажирка маршрутки
В Улан-Удэ 61-летняя пассажирка маршрутки в результате ДТП  с переломом ребер госпитализирована в  медицинское учреждение. Инцидент произошел накануне днем, сообщили в ГИБДД по Бурятии.

Следуя по улице Куйбышева, 62-летний водитель автобуса Hyundai County резко затормозил, женщина упала и получила травмы.

Фото: «Номер один»


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