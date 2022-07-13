В Улан-Удэ травмирована пассажирка маршрутки

В Улан-Удэ 61-летняя пассажирка маршрутки в результате ДТП с переломом ребер госпитализирована в медицинское учреждение. Инцидент произошел накануне днем, сообщили в ГИБДД по Бурятии.Следуя по улице Куйбышева, 62-летний водитель автобуса Hyundai County резко затормозил, женщина упала и получила травмы.Фото: «Номер один»