Общество 13.07.2022 в 10:50
В Улан-Удэ травмирована пассажирка маршрутки
Ее водитель резко затормозил, следуя по улице Куйбышева
Текст: Номер один
В Улан-Удэ 61-летняя пассажирка маршрутки в результате ДТП с переломом ребер госпитализирована в медицинское учреждение. Инцидент произошел накануне днем, сообщили в ГИБДД по Бурятии.
Следуя по улице Куйбышева, 62-летний водитель автобуса Hyundai County резко затормозил, женщина упала и получила травмы.
Фото: «Номер один»
Следуя по улице Куйбышева, 62-летний водитель автобуса Hyundai County резко затормозил, женщина упала и получила травмы.
Фото: «Номер один»