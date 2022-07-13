Общество 13.07.2022 в 11:47

Великое событие для всего буддистского мира произошло сегодня в Бурятии

В Закаменском районе открыли 41-метровую статую Арьяа Баалы
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Текст: Константин Воронов
Великое событие для всего буддистского мира произошло сегодня в Бурятии
Сегодня в Закаменском районе Бурятии торжественно открыли 41-метровую статую Авалокитешвары (Арьяа Баала). В честь открытия статуи в селе Санага с раннего утра идет молебен: ламы читают мантры, а верующие преподносят далга и хадаг в знак почтения.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, посетившие парк паломники и туристы, прибывшие из самых разных мест не только Бурятии, но и из других городов России и Монголии, отмечают, что мероприятие «очень атмосферное», а также, что это «огромное, великое событие, значимое не только для Бурятии, но и для всего Буддистского мира».


Также сегодня для путешественников отрыт парк «Арья Баала». На протяжении всей тропы расположены четыре беседки, также стоят скамейки и урны, мягкие канатные перила. Они украшены 108 деревянными бусинами, созданными в столярной мастерской, действующей при дацане, и символизируют 108 родов желаний буддийских чёток. Пройти всю тропу медленным шагом можно за 35 минут, протяженность тропы составляет 2000 метров.


Смотровые площадки парка расположены там же, где и беседки: первая чуть выше дацана, вторая даёт возможность каждому желающему увидеть небо сквозь прозрачный купол, третья – у подножия статуи, а четвертая площадка установлена у озера, куда в тёплое время прилетает лебединая стая. Все четыре места не только раскрывают красоту бурятской природы, они также несут в себе сакральный смысл: дацан, небо, Арьяа Баала, озеро.


Авалокитешвара, или Арьяа Баала – воплощение бесконечного сострадания всех Будд. Мантра Божества является самой известной в народе – «Ом мани бадме хум». Aвaлoкитeшвapa дaл вeликий oбeт выcлyшaть мoлитвы вcex cyщecтв, oблaдaющиx пpиpoдoй Бyдды и oбpaтившиxcя к нeмy в чacы cтpaдaний. Он также дaл oбeт oткaзaтьcя oт coбcтвeннoй cyщнocти Бyдды дo тex пop, пoкa нe пoмoжeт дocтигнyть ниpвaны кaждoмy cyщecтву – таким образом он стал Бодхисаттвой.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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