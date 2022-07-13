В Октябрьском районе Улан-Удэ проверили ход ремонта по программе «1000 дворов»

- Претензий и вопросов к качеству исполнения никаких быть не должно. Если примыкания нет, то вытаскивают бордюр и заново переделывают. Неважно сколько сделано – пять метров или весь объем работ. Районным администрациям взять под жесткий контроль, - дал поручение мэр Улан-Удэ на одной из планерок.





В 113 мкр выполнено устройство бетонного основания площадки под игры с мячом, воркаут и тренажёрной площадки. По улицам Жердева и Ключевская также готово бетонное основание площадки под игры с мячом. Сейчас проводятся планировочные работы по устройству тротуаров и зоны отдыха. Во дворах по ул. Шумяцкого, пр. Строителей начаты работы по устройству бетонного основания воркаут и тренажерной площадок.





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил руководителям районных администраций взять под личный контроль ремонт дворов. Все строительные площадки, обустраиваемые по федеральной программе «1000 дворов Дальнего Востока», проверил руководитель администрации Октябрьского района Андрей Муравьев.Этим летом в Октябрьском районе по этой программе обновляются дворы по ул. Шумяцкого вблизи домов №7, 8, 12,12а, Жердева вблизи домов №98, 100, 102, 108, по пр. Строителей, 4, 6, 8, 10, по Ключевской вблизи домов №88, 144, 148 и в 113 мкр вблизи домов 2, 5, 26, 27, 34, 35, 36 На сегодня на всех площадках проведены планировочные работы.Андрей Муравьев высказал ряд замечаний подрядчикам по качеству укладки бортовых камней, сейчас они устраняются, сообщили в районной администрации. Контрольные выезды по объектам будут продолжаться до момента сдачи объектов в эксплуатацию.Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего в этом году в Улан-Удэ по программе «1000 дворов» благоустроят 13 городских территорий: по пять в Железнодорожном и Октябрьском районах и три двора в Советском. На эти цели город из федерального бюджета дополнительно получил почти 169 млн рублей. Объекты будут сдавать до 1 октября 2022 г.Фото: мэрия Улан-Удэ