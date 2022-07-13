В Бурятии завершился процесс по беспилотному автомобилю

В Бурятии вступил в законную силу приговор, вынесенный Баунтовским районным судом по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя района, уже лишенного прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе суда.Как следует из материалов уголовного дела, в марте нынешнего года мужчина отмечал свой день рождения, употребляя алкоголь. На следующий день водка закончилась, и, невзирая на то, что он был лишен права управления транспортными средствами за вождение в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил с утра съездить с другом за спиртным и продолжить праздник.Закупив алкоголь, именинник сел в машину, не закрыв дверь автомобиля, развернулся на дороге, и при движении вывалился из салона. Автомобиль, освободившись от своего пьяного владельца, поехал по дороге самостоятельно. Приятель, будучи также в алкогольном угаре, спал в салоне.Неизвестно, к каким печальным последствиям привели бы преступные действия сельчанина, если бы мимо не проезжал патрульный экипаж Росгвардии. Увидев, как водитель вывалился на проезжую часть, а автомобиль продолжает движение, росгвардейцы моментально приняли меры к остановке машины.В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался на основании положений статьи 51 Конституции РФ. Однако в суде были оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия:«Я отмечал свой день рождения в семейном кругу, употреблял водку до утра следующего дня. Наутро я с другом решил съездить до магазина за спиртным. От выпитого спиртного я был изрядно пьян, поехал на своем автомобиле в магазин, где купил спиртное. Когда я сел за руль, то задним ходом выехал на дорогу, чтоб развернуться и выехать, при этом не закрыл водительскую дверь и при движении вывалился из салона автомобиля на землю, т.к. был в состоянии сильного алкогольного опьянения, а автомобиль начал движение вперед. При падении я ударился об водительскую дверь и об землю. В это время мимо проезжали сотрудники Росгвардии, которые остановили мой автомобиль».Суд квалифицировал действия мужчины по статье 264.1 «управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Наказание составило 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года.Фото: unsplash.com