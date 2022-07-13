Общество 13.07.2022 в 13:12

В Бурятии завершился процесс по беспилотному автомобилю

Технологии робокара в тайгу не дошли, просто пьяный шофер выпал с водительского места на улицу райцентра
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Текст: Номер один
В Бурятии завершился процесс по беспилотному автомобилю
В Бурятии  вступил   в  законную  силу  приговор, вынесенный  Баунтовским  районным судом  по уголовному делу в отношении  43-летнего жителя  района,  уже  лишенного прав за управление автомобилем  в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе суда.

Как следует  из  материалов  уголовного   дела, в марте  нынешнего года  мужчина отмечал свой день  рождения, употребляя  алкоголь. На следующий  день  водка  закончилась, и, невзирая  на  то, что  он  был  лишен права   управления  транспортными средствами за вождение  в  состоянии   алкогольного опьянения,  мужчина решил с утра  съездить с другом  за  спиртным  и продолжить праздник.

Закупив алкоголь, именинник  сел   в  машину,  не  закрыв  дверь автомобиля, развернулся на дороге, и   при  движении  вывалился  из  салона. Автомобиль, освободившись от своего  пьяного владельца, поехал по  дороге самостоятельно. Приятель, будучи  также  в алкогольном угаре,  спал   в салоне.

Неизвестно,  к  каким печальным последствиям  привели бы  преступные  действия сельчанина,  если  бы  мимо  не проезжал  патрульный экипаж  Росгвардии.  Увидев, как водитель  вывалился  на  проезжую   часть,  а автомобиль  продолжает  движение, росгвардейцы моментально приняли  меры  к   остановке  машины.

В судебном  заседании подсудимый  вину в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном  раскаялся, от дачи показаний  отказался на основании положений статьи 51 Конституции РФ.  Однако в суде были  оглашены  его показания, данные  в  ходе предварительного следствия:

«Я отмечал свой день рождения в семейном кругу, употреблял  водку до утра следующего дня. Наутро я с другом  решил съездить до магазина за спиртным. От выпитого спиртного я  был изрядно пьян, поехал на   своем автомобиле в магазин,  где купил спиртное. Когда я сел за руль, то задним ходом выехал на дорогу, чтоб развернуться и выехать, при этом не закрыл водительскую дверь и при движении вывалился из салона автомобиля на землю, т.к. был в состоянии сильного алкогольного опьянения, а автомобиль начал движение вперед. При падении я ударился об водительскую дверь и об землю. В это время мимо проезжали сотрудники Росгвардии, которые остановили мой автомобиль».

Суд квалифицировал действия мужчины по статье 264.1 «управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Наказание составило 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года.  

Фото: unsplash.com

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