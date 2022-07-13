Общество 13.07.2022 в 15:32

В Бурятии 14 июля прогнозируются грозы с ливнями, возможен град, усиление ветра до 19-24 м/с

Специалисты МЧС рекомендуют соблюдать меры безопасности – оставаться в помещении и не оставлять детей без присмотра
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В Бурятии 14 июля прогнозируются грозы с ливнями, возможен град, усиление ветра до 19-24 м/с
В Бурятии 14 июля днем по южной половине республики местами грозы с ливнями, возможен град, усиление ветра до 19-24 м/с. Об этом сообщает региональный главк МЧС со ссылкой на данные Бурятского гидрометцентра.

Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует соблюдать меры безопасности.

При сильном дожде, грозе, ливне и выпадении осадков в виде града, ветре оставайтесь в помещении. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра!

Если вы попали в ливень на природе, постарайтесь быстро разбить лагерь в безопасном месте, надежно закрепите палатки, накройте их непромокаемой тканью, обустройте водосточные канавки вокруг палаток.

Правила поведения во время грозы:

- молния опасна, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае надо закрыть в доме окна и двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, а также выключить телевизор и другие бытовые электроприборы;
- опасно в это время разговаривать по стационарному телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода. Мобильный телефон лучше выключить;
- опасно подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам, стоять рядом с окном. Во время грозы нельзя купаться, ловить рыбу, лучше вообще отойти от берега;
- если вы находитесь на открытой площадке или в лесу, укройтесь на низкорослом участке леса. Возле водоема отойдите подальше от берега, спуститесь с возвышенного места в низину. Держитесь подальше от больших, одиноко стоящих деревьев;
- если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его и опустите антенну.

Фото: 03.mchs.gov.ru
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