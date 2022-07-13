В Бурятии 14 июля прогнозируются грозы с ливнями, возможен град, усиление ветра до 19-24 м/с

В Бурятии 14 июля днем по южной половине республики местами грозы с ливнями, возможен град, усиление ветра до 19-24 м/с. Об этом сообщает региональный главк МЧС со ссылкой на данные Бурятского гидрометцентра.Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует соблюдать меры безопасности.При сильном дожде, грозе, ливне и выпадении осадков в виде града, ветре оставайтесь в помещении. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра!Если вы попали в ливень на природе, постарайтесь быстро разбить лагерь в безопасном месте, надежно закрепите палатки, накройте их непромокаемой тканью, обустройте водосточные канавки вокруг палаток.- молния опасна, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае надо закрыть в доме окна и двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, а также выключить телевизор и другие бытовые электроприборы;- опасно в это время разговаривать по стационарному телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода. Мобильный телефон лучше выключить;- опасно подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам, стоять рядом с окном. Во время грозы нельзя купаться, ловить рыбу, лучше вообще отойти от берега;- если вы находитесь на открытой площадке или в лесу, укройтесь на низкорослом участке леса. Возле водоема отойдите подальше от берега, спуститесь с возвышенного места в низину. Держитесь подальше от больших, одиноко стоящих деревьев;- если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его и опустите антенну.Фото: 03.mchs.gov.ru