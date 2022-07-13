На Байкале создадут национальный туристический маршрут – Ростуризм

Ростуризм планирует создать национальный туристический маршрут на Байкале, сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова в своем телеграм-канале.

«На Байкале такого национального маршрута пока нет. Планируем делать», - цитирует ее ТАСС.

Глава ведомства отметила, что проблемы с качеством отдыха в регионах будут постепенно решаться путем стандартизации маршрутов.

«Для этого мы ввели понятие "национальный маршрут" - прописали и утвердили стандарты, которые необходимо соблюдать, и мы за этим будем следить. Более того, мы даже начали софинансировать регионы на конкурсной основе на обустройство таких маршрутов, в том числе туалетами», - объяснила она.

Ранее руководитель Ростуризма представила в ходе ПМЭФ первые пять национальных туристических маршрутов, среди которых турмаршрут «Сибирские каникулы» по местам отдыха президента России Владимира Путина. В этом году на все маршруты, находящиеся в разработке, выделено 1,2 млрд рублей, в следующем - уже 3,1 млрд рублей в рамках грантовой программы Ростуризма.

Сеть национальных туристических маршрутов появится во всех федеральных округах к 2024 году. В настоящее время в работе находятся 24 маршрута, добавила Догузова.

Фото: egov-buryatia.ru