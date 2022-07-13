Общество 13.07.2022 в 16:21

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД разбили надежды молодого водителя БМВ

Мужчина постоянно нарушал правила и был уверен, что платить штрафы не придется
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД разбили надежды молодого водителя БМВ
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали и привлекли к административной ответственности злостного нарушителя Правил дорожного движения. Как рассказали в Госавтоинспекции, принадлежащий 26-летнему мужчине автомобиль «БМВ Х5» неоднократно попадал в объектив дорожных камер. За два месяца водитель «накопил» более 30 штрафов на сумму свыше 22 тысяч рублей.  

«В прошлом году мужчина приобрел иномарку и своевременно не перерегистрировал её на свое имя. В связи с этим предыдущий собственник прекратил регистрацию транспортного средства. Однако улан-удэнец, заведомо зная, что регистрация транспортного средства прекращена, продолжал управлять автомашиной и нарушал ПДД. Экипажи ДПС были ориентированы на задержание иномарки», - сообщили в ГИБДД.    

В своем объяснении сотрудникам Госавтоинспекции мужчина пояснил: он думал, что в связи с прекращением регистрации автомобиля ему не придется оплачивать штрафы. Однако, поскольку согласно договору купли-продажи гражданин является собственником автомобиля и в момент нарушения ПДД именно он находился за рулем, все 30 штрафов придется оплачивать ему.  

Фото: «Номер один»
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