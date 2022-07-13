В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД разбили надежды молодого водителя БМВ

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали и привлекли к административной ответственности злостного нарушителя Правил дорожного движения. Как рассказали в Госавтоинспекции, принадлежащий 26-летнему мужчине автомобиль «БМВ Х5» неоднократно попадал в объектив дорожных камер. За два месяца водитель «накопил» более 30 штрафов на сумму свыше 22 тысяч рублей.«В прошлом году мужчина приобрел иномарку и своевременно не перерегистрировал её на свое имя. В связи с этим предыдущий собственник прекратил регистрацию транспортного средства. Однако улан-удэнец, заведомо зная, что регистрация транспортного средства прекращена, продолжал управлять автомашиной и нарушал ПДД. Экипажи ДПС были ориентированы на задержание иномарки», - сообщили в ГИБДД.В своем объяснении сотрудникам Госавтоинспекции мужчина пояснил: он думал, что в связи с прекращением регистрации автомобиля ему не придется оплачивать штрафы. Однако, поскольку согласно договору купли-продажи гражданин является собственником автомобиля и в момент нарушения ПДД именно он находился за рулем, все 30 штрафов придется оплачивать ему.Фото: «Номер один»