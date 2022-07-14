Общество 14.07.2022 в 06:00

Жители Улан-Удэ назвали свежий ремонт тротуара издевательством

На пешеходной дорожке образовались огромные ямы и провалы
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Текст: Лариса Ситник
Жители Улан-Удэ назвали свежий ремонт тротуара издевательством
Радость жителей улицы Чайковского в Улан-Удэ от положенного там асфальта была недолгой. Вскоре на тротуаре появились трещины, а сейчас и вовсе образовались огромные ямы и провалы.

Улица Чайковского, что находится в микрорайоне Машзавод, попала в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году. Там положили асфальт на проезжей части и с одной стороны улицы сделали тротуар. Ранее дорога между частными жилыми домами была грунтовая. Как выяснилось, при ней людям жилось лучше.

- Провалы появились летом прошлого года. А трещины на тротуаре - сразу после ремонта. Наш участок улицы находится в низине, и вода к нам бежит со всех сторон. «Ливневки» не сделали, вода скапливается, течет во дворы и просачивается под тротуар, - рассказали жители домов №38, 36, 34 по улице Чайковского.

Тротуар обвалился на участке протяженностью более 100 метров. В результате люди не могут заехать в гараж, здесь невозможно проехать с коляской, да и просто передвигаться по разрушенной пешеходной дорожке довольно трудно.

- Провалы появились еще летом 2021 года. Мы сразу направили претензию в «Улан-Удэстройзаказчик», а они, в свою очередь, подрядчику, делавшему ремонт на этом участке - ООО «Легион-1». Дефекты обещали устранить до 30 сентября 2021 года. Однако ничего не сделали, и «Улан-УдэСтройзаказчик» направил претензию подрядчику. Дали срок устранить брак до 15 ноября, затем продлили до 1 июля 2022 года, - рассказывает председатель ревизионной комиссии Народного фронта в Бурятии Анатолий Мухамедчин.


Обещания, к сожалению, так и остались таковыми. Никаких работ на участке не проводится. По словам представителя ОНФ и сотрудника из администрации Железнодорожного района Улан-Удэ, присутствовавших на месте, сейчас директор «Легион-1» на контакт не выходит.

- Мы встречались здесь несколько раз, директор «Легиона-1» сюда приезжал в 2021 году. Договаривались сделать «ливневку», разработать проект, но работы так и не начались, - говорит представитель администрации.

По мнению председателя ревизионной комиссии Народного фронта в Бурятии, работы по прокладке тротуара изначально выполнялись с нарушением технологий.

- Здесь проложен водовод, возможно, что подрядчик недостаточно уплотнил грунт, также отсутствует нормальная воздушная подушка, - считают эксперты.

Общественники намерены обратиться на бездействие чиновников и подрядчика с жалобой в прокуратуру республики.

Похожая ситуация, к слову, наблюдается и на Шишковке. Недавно в редакцию «Номер один» с жалобой обратились жители этого микрорайона. По их словам, только что отремонтированный новенький тротуар дорожники вновь ломают и делают новый. Как выяснилось, все дело в недобросовестной работе подрядчика. Комитет по строительству администрации города Улан-Удэ выявил замечания по качеству выполненных работ по улице Сенчихина. Сейчас подрядная организация переделывает работу за свой счет.

Фото: «Номер один»

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