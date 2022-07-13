Общество 13.07.2022 в 17:20

Женщины-начальницы рожают, не отрываясь от руководства

Чем выше должность и зарплата, тем короче декретный отпуск


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Текст: Номер один
Женщины-начальницы рожают, не отрываясь от руководства
Чем больше зарабатывает женщина и чем выше ее должность, тем меньше времени она проводит в отпуске по уходу за ребенком. Тех, кто совсем его не берет, в 6 раз больше среди руководителей, чем среди представительниц рабочих специальностей.  В опросе сервиса SuperJob приняли участие 1600 женщин, побывавших в отпуске по уходу за ребенком за последние 10 лет.

Чаще всего молодые матери выходят на работу в период, когда их малышу исполняется от полутора до 3 лет: так поступают 22% опрошенных. Каждая пятая (20%) возвращается к профессиональной жизни по достижении ребенком трехлетнего возраста.

Раньше, чем сыну или дочери исполнится полтора года, выходят на работу 17% молодых женщин, позже, чем исполнится три, — 14%. Еще 9% опрошенных возобновляют трудовую деятельность по достижении малышом полутора лет, а 6% вообще не берут отпуск по уходу за ребенком и приступают к работе практически сразу после окончания отпуска по беременности и родам.

При этом, чем выше зарплата и должность женщины, тем быстрее она выходит на работу. Тех, кто совсем не берет отпуск по уходу за ребенком, значительно больше среди женщин-руководителей, чем среди представительниц рабочих специальностей (12% против 2% соответственно), и вдвое больше среди россиянок с доходом свыше 80 тыс руб, чем среди тех, кто зарабатывает до 50 тыс руб в месяц (10% против 5%).

Возобновлять профессиональную деятельность раньше, чем малышу исполнится полтора года, тоже в наибольшей степени свойственно мамам-руководителям (среди них так поступает каждая четвертая — 26%), а также женщинам с доходом свыше 80 тыс руб (28%).

Фото: pixabay.com
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материнство декрет опрос

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