Общество 13.07.2022 в 17:32

Алексей Цыденов: «Вы – надежда всей страны»

Глава Бурятии встретился с прибывшими со специальной военной операции росгвардейцами
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Текст: Номер один
Алексей Цыденов: «Вы – надежда всей страны»
В рамках встречи росгвардейцев, прибывших со специальной военной операции, глава Бурятии Алексей Цыденов провел рабочее совещание с начальником территориального Управления Росгвардии полковником полиции Сергеем Гатиловым, командованием ОМОН и бойцами спецподразделения, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Вы – наша сила, надежда всей страны. Я благодарю вас за храбрость, мужество и профессиональное выполнение поставленных задач в ходе специальной военной операции. Конструктивное взаимодействие Росгвардии с исполнительными органами государственной власти в решении вопросов социального обеспечения и помощи тем, кто с оружием в руках защищает Родину – это одна из составляющих успеха спецоперации», - отметил глава Бурятии.

Участники встречи обсудили вопросы обеспечения техническими и специальными средствами для выполнения боевых задач по охране гуманитарных колонн, проведения разминирования и обеспечения безопасности мирных жителей при выводе их из зоны боевых действий.

Начальник территориального Управления Росгвардии полковник полиции Сергей Гатилов подчеркнул, что бойцы сил специального назначения выполнили все поставленные перед ними служебно-боевые задачи на высоком профессиональном уровне.

Как сообщал «Номер один», 10 июля на родину из служебной командировки вернулся сводный отряд бойцов сил специального назначения территориального Управления Росгвардии. Сейчас на территории Украины продолжают выполнять служебно-боевые задачи прибывшие им на смену росгвардейцы из Бурятии.
«Сотрудники спецподразделений СОБР и ОМОН Росгвардии выполняли боевые задачи по предотвращению нападений на гуманитарные грузы, проводили разминирование объектов и дорог, принимали участие в сопровождении колон при выводе мирных жителей из зоны боевых действий. Впереди у сотрудников войск национальной гвардии реабилитация, отдых в кругу семьи, после чего они приступят к повседневным служебным обязанностям», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Фото: egov-buryatia.ru
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