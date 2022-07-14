Общество 14.07.2022 в 10:12

В Чите осуждена владелица стаи собак, которая загрызла школьницу

Наказание за трагический инцидент в селе Домна - 1 год и 10 месяцев ограничения свободы
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Текст: Номер один
В Чите осуждена владелица стаи собак, которая загрызла школьницу
Читинский районный суд Забайкальского края вынес сегодня приговор жительнице села Домна Татьяне Качеевой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин, сообщили в Забайкальской краевой прокуратуре.

Суд установил, что женщина по месту жительства содержала 13 беспородных собак. Несмотря на наличие обязанности и возможности предусмотреть последствия бесконтрольного их выгула, она не предпринимала мер по обеспечению безопасности других людей, предотвращению причинения вреда их жизни и здоровью за пределами территории домовладения, не имеющего надежного ограждения.

В результате преступной небрежности 22 января нынешнего в дневное время стая собак покинула двор в селе Домна и напала на возвращавшуюся домой семилетнюю школьницу, причинив ей несовместимые с жизнью травмы.

С учетом позиции государственного обвинителя подсудимая признана виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорена к ограничению свободы на срок 1 год 10 месяцев. Кроме того, суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с содержанием и разведением собак, на 2 года 10 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил, отметили в прокуратуре.

Как сообщал «Номер один», жители Улан-Удэ также страдают от нападений бродячих псов. Правда резонансных приговоров не было. Сейчас столица Буряти осваивает 64 млн рублей субвенции, полученной для работы с безнадзорными животными на своей территории.  Одна половина средств предназначена для отлова, а другая - для содержания собак в приютах. Годовой план отлова по столице Бурятии - почти 5000 бродячих животных. В начале года отловлено 1900 собак. Сейчас на постоянном пожизненном содержании в приютах находится 1300 собак. Есть план довести это количество к концу года до 2500.

Фото: pixabay.com
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