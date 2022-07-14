ВСЖД вернула пассажирам картину, надувной матрац и брынзу

С января по июнь нынешнего года пассажирам Восточно-Сибирской железной дороги было возвращено свыше 630 забытых в поезде вещей, сообщила пресс-служба ВСЖД.Чаще всего поступали обращения (80% от всех заявок) о поиске телефонов и аксессуаров к ним, документов и предметов одежды. Также в списке находок значатся предметы искусства, бытовые электроприборы, детские транспортные средства, туристические принадлежности и продукты. Отметим, что около 98 % разыскиваемого имущества возвращается владельцам.Для розыска вещей, забытых в поезде, необходимо заполнить электронную заявку на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы». В случае обнаружения совпадений сервис сразу предложит пассажиру просмотреть фотографии находок. Если человек узнает свою вещь, ему будет направлена информация о месте ее нахождения. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки и доступен для пассажиров поездов дальнего следования.Фото: company.rzd.ru