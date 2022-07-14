Общество 14.07.2022 в 11:23

ВСЖД вернула пассажирам картину, надувной матрац и брынзу

Благодаря сервису забытых вещей рассеянные хозяева вновь обретают их  
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Текст: Номер один
ВСЖД вернула пассажирам картину, надувной матрац и брынзу
С января по июнь нынешнего года пассажирам Восточно-Сибирской железной дороги  было возвращено свыше 630 забытых в поезде вещей, сообщила пресс-служба ВСЖД.

Чаще всего поступали обращения (80% от всех заявок) о поиске телефонов и аксессуаров к ним, документов и предметов одежды. Также в списке находок значатся предметы искусства, бытовые электроприборы, детские транспортные средства, туристические принадлежности и продукты. Отметим, что около 98 % разыскиваемого имущества возвращается владельцам.

Для розыска вещей, забытых в поезде, необходимо заполнить электронную заявку на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы». В случае обнаружения совпадений сервис сразу предложит пассажиру просмотреть фотографии находок. Если человек узнает свою вещь, ему будет направлена информация о месте ее нахождения. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки и доступен для пассажиров поездов дальнего следования.

Фото: company.rzd.ru


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