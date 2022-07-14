В Бурятии увеличены размеры вознаграждений за сдачу оружия

Подробную информацию о добровольной сдаче оружия и боеприпасов можно получить в районных подразделениях лицензионно-разрешительной работы, а также в Центре по адресу: Улан-Удэ, ул. Жердева, 9, тел. 8 (3012) 379-426, 378-124.





В Росгвардии Бурятии сообщили об увеличении размеров выплат денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящиеся у них оружие и боеприпасы, а также взрывчатые вещества и взрывные устройства. Ранее существующие тарифы в отношении оружия и основных его частей увеличены в два раза.Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии напоминают инструкцию по добровольной сдаче найденного и незарегистрированного оружия и боеприпасов, а также перечень необходимых документов для выплаты вознаграждения.В Росгвардии напомнили, что вознаграждение выплачивается за добровольно сданное, найденное и незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны, взрывные устройства и взрывные вещества, а именно:1. Гражданское, служебное и боевое ручное стрелковое оружие, патроны к нему, боеприпасы, холодное оружие;2. Оружие иностранного производства и патроны к нему;3. Специальные боеприпасы, включая инженерные, имитационные, осветительные сигнальные средства;4. Взрывчатые вещества, взрывные устройства, в том числе полученные после уничтожения боеприпасов и патронов к оружию;5. Самодельные (кустарного изготовления) и переделанные предметы вооружения.Если вы нашли предметы вооружения (кроме взрывчатых веществ и предметов, их содержащих, признанных специалистами опасными для транспортировки и хранения), необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы. Обратите внимание, что взрывоопасные предметы приему и хранению не подлежат, так как признаются опасными для транспортировки, поэтому специалисты выезжают и уничтожают их на месте.За добровольно сданное незарегистрированное оружие, пригодное к стрельбе, выплачивается денежное вознаграждение, гражданин освобождается от уголовной и административной ответственности.- Боевое ручное стрелковое оружие (автоматы, пулемёты, пистолеты, револьверы, гранатомёты) – 10 000 рублей (за 1 ед.);- Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие, оружие с нарезным стволом – 10 000 рублей (за 1 ед.);- Обрез охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, а также с нарезным стволом – 5000 – 6000 рублей (за 1 ед.);- Огнестрельное оружие ограниченного поражения – 3000 рублей (за 1 ед.);- Самодельное огнестрельное оружие– 4000 рублей (за 1 ед.);- Газовое оружие самообороны – 2000 рублей (за 1 ед.);- Взрывные устройства (мины, снаряды, гранаты и т.д.) – 5000 рублей (за 1 шт.);- Средства взрывания – 600 рублей (за 1 метр);- Основные части оружия (ствол, ствольная коробка, затвор, барабан, рамка) - 1000 рублей (за 1 ед.).1. Заявление;2. Справка о банковских реквизитах счета гражданина, выданная кредитной организацией, в которой открыт счет;3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина;4. Копия СНИЛС и ИНН.Найденное оружие сдается в территориальный отдел полиции, а пакет документов передается в подразделения лицензионно-разрешительной работы гражданином лично или направляется по почте. Вознаграждение выплачивается путем перечисления денежных средств на принадлежащий ему счет.Фото: Росгвардия Бурятии