Зампред правительства Бурятии проведет учения

21 июля в селе Большой Луг Бичурского района пройдут межрегиональные командно-штабные учения по ликвидации очага ящура. Согласно легенде, вирус проник с территории села Пески Забайкальского края, о чем сообщила государственная ветеринарная служба соседнего региона.Ящур - это острое вирусное инфекционное заболевание животных, главным образом крупного рогатого скота, коз и свиней. Человек также может им заразиться.«Бичурский район был одним из районов, зимой этого года столкнувшийся со вспышкой ЗУДа, и благодаря слаженной работе администрации района, смежных ведомств и ветеринарной службы успешно с ней справился. Также район граничит с Забайкальским Краем, поэтому было принято решение о проведении учений в Бичурском районе», - объяснили в республиканском Минсельхозе.Руководить учениями будет Министр сельского хозяйства и продовольствия РБ, зампред правительства Галсан Дареев. В учениях будут задействованы более 100 специалистов, в том числе представителей ветеринарных служб Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области, МВД, МЧС, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Минздрава, администрации Бичурского района и т.д. В них также примут участие около 60 единиц техники, в т.ч. дезинфекационные машины, передвижная лаборатория РСХН, передвижная формалиновая кабина, пожарные машины МЧС, патрульные машины ДПС, машины скорой помощи, грузовые автомобили, экскаватор и большая 10-тонная трупосжигательная машина.«Условия учений будут максимально приближены к реальным. В их рамках будет введён карантин, установлены КПП, проведено изъятие и уничтожение «трупов» животных. Проведение тренировки позволит службам отработать вопросы принятия управленческих решений, слаженность действий сил и средств по локализации и ликвидации очага ящура в соответствии с ветеринарными правилами», - сообщили в Минсельхозе.Фото: «Номер один»