Общество 14.07.2022 в 15:51

Дизайн-проект сквера «Яблоневый» в Улан-Удэ будет доработан

Мэр поручил сохранить в сквере максимум зеленых насаждений
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Текст: Константин Воронов
Дизайн-проект сквера «Яблоневый» в Улан-Удэ будет доработан
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил доработать проект сквера «Яблоневый» в части сохранения зеленых насаждений. Главная задача – сохранить по максимуму существующие деревья и кустарники с учетом прокладки необходимых инженерных сетей для освещения, полива и т.д.

Администрация Советского района организовала выездное совещание в мкрн Аэропорт в сквер «Яблоневый», которые будет отремонтирован по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2023 году. Дизайн-проект утверждался совместно с жителями микрорайона в ходе онлайн-голосования в мае этого года. Участие в совещании приняли сотрудники Комитета по архитектуре и градостроительству, депутаты горсовета и жители микрорайона.


- Совместно с жителями обсуждались вопросы корректировки проекта благоустройства, проектировщику даны поручения внести изменения в части сохранения зеленых насаждений. Работа по доработке проекта и дальнейшее благоустройство сквера на контроле, - сказал заместитель руководителя Советского района Евгений Алексеев.


По проекту предусмотрена автопарковка, хоккейная коробка, площадка для выгула собак, озеленение и летней водополив.


Сквер «Яблоневый» находится в самом центре мкрн Аэропорт, численность которого составляет 7 тысяч человек. Сквер был основан в 1970-е годы, а ремонтировался в последний раз в 2006 году.


Улан-Удэ участвует в национальном проекте «Жилье и городская среда» с 2017 года, за это время отремонтированы парк им. Жанаева, скверы «Кристалл», «Молодежный» и «Заречный», площадь Славы, сквер «Ровесникам, ушедшим в бой», площадь Революции. Сейчас идет реконструкция территории около Гостиных рядов и сквера «Зодчий». В 2023 году благоустроят сквер «Яблоневый» в Советском районе и бульвар «Сиреневый» в Железнодорожном.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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благоустройство

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