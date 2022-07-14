Дизайн-проект сквера «Яблоневый» в Улан-Удэ будет доработан

Администрация Советского района организовала выездное совещание в мкрн Аэропорт в сквер «Яблоневый», которые будет отремонтирован по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2023 году. Дизайн-проект утверждался совместно с жителями микрорайона в ходе онлайн-голосования в мае этого года. Участие в совещании приняли сотрудники Комитета по архитектуре и градостроительству, депутаты горсовета и жители микрорайона.





- Совместно с жителями обсуждались вопросы корректировки проекта благоустройства, проектировщику даны поручения внести изменения в части сохранения зеленых насаждений. Работа по доработке проекта и дальнейшее благоустройство сквера на контроле, - сказал заместитель руководителя Советского района Евгений Алексеев.





По проекту предусмотрена автопарковка, хоккейная коробка, площадка для выгула собак, озеленение и летней водополив.





Сквер «Яблоневый» находится в самом центре мкрн Аэропорт, численность которого составляет 7 тысяч человек. Сквер был основан в 1970-е годы, а ремонтировался в последний раз в 2006 году.





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил доработать проект сквера «Яблоневый» в части сохранения зеленых насаждений. Главная задача – сохранить по максимуму существующие деревья и кустарники с учетом прокладки необходимых инженерных сетей для освещения, полива и т.д.Улан-Удэ участвует в национальном проекте «Жилье и городская среда» с 2017 года, за это время отремонтированы парк им. Жанаева, скверы «Кристалл», «Молодежный» и «Заречный», площадь Славы, сквер «Ровесникам, ушедшим в бой», площадь Революции. Сейчас идет реконструкция территории около Гостиных рядов и сквера «Зодчий». В 2023 году благоустроят сквер «Яблоневый» в Советском районе и бульвар «Сиреневый» в Железнодорожном.Фото: мэрия Улан-Удэ