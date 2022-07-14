Президенты России, КНР и США одинаково оценивают Наадам

Президент РФ Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин поздравили президента У.Хурэлсуха и народ Монголии с национальным праздником Наадам, сообщает МОНЦАМЭ.

Поздравляя с праздником, президент России подчеркнул, что Россию и Монголию связывают традиционные узы дружбы и добрососедства, и наряду с политическими и деловыми диалогами обе страны продолжают развивать плодотворное сотрудничество во многих сферах. «Я полностью уверен, что всеобъемлющее стратегическое партнерство, полностью отвечающее интересам народов России и Монголии, будет и впредь укрепляться. Желаю вам крепкого здоровья, больших успехов в вашей работе, счастья и процветания вашему народу», - говорится в поздравительной телеграмме президента России.

В поздравительной телеграмме Председателя КНР Си Цзиньпина говорится: «По случаю национального праздника Монголии от имени правительства и народа Китая я хотел бы передать вам свои искренние приветствия, а через вас - правительству и народу вашей страны. Китай и Монголия, соединенные горами и водой, являются дружественными и верными партнерами по сотрудничеству. Защита и укрепление отношений между двумя странами отвечает коренным и долгосрочным интересам сторон. В последние годы отношения между Китаем и Монголией быстро развивались, а отношения и сотрудничество во всех областях были плодотворными. Я придаю большое значение отношениям между двумя странами и готов работать с вами, чтобы направлять основные направления развития отношений между двумя странами на стратегическом уровне, развивать всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Монголией здоровым и стабильным образом и на благо двух стран и их народов. Я желаю Монголии процветания и счастья народу».

Президент США Джо Байден также поздравил президента Монголии У.Хурэлсуха с национальным праздником Наадам.





"От имени Соединенных Штатов Америки я хотел бы поздравить вас и народ Монголии с Днем восстановления национальной свободы и независимости, отмечаемым 11 июля, и пожелать вам всего наилучшего. За 35 лет, прошедших с момента установления дипломатических отношений, двусторонние связи неуклонно развивались. Вместе с тесной дружбой между народами двух стран наша общая приверженность демократическим ценностям, правам человека и верховенству закона сблизит нас в предстоящие годы. Соединенные Штаты Америки гордятся тем, что являются стратегическим партнером и "третьим соседом" Монголии. От имени американского народа мы с Джилл желаем счастья и радости всем монголам, живущим во всех уголках мира, по случаю Национального праздника”, - говорится в поздравительном послании Джо Байдена.

Фото: montsame.mn