В Улан-Удэ на проблемных дворах проверяют качество асфальта

В этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Улан-Удэ в программу ремонта попали 53 двора. Сейчас работы выполнены на 22 объектах, из них приняты комиссией только 6 дворовых территорий.По 16 объектам работы не будут приняты, пока подрядная организация не устранит нарушения. Замечания у рабочей комиссии возникают по неубранному мусору, качеству асфальтного покрытия, неаккуратной стыковки бортовых камней.- Многие жители возмущены качеством асфальта, сегодня пришла жалоба по ул. Ключевская 4, 4а. С подрядчиком не можем сойтись во мнениях, он уверяет, что качество хорошее. Поэтому решено провести проверку качества асфальта в независимой лаборатории, – рассказал и.о. председателя Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Александр Тюрюханов.Вырубка уже сделана на ул. Краснофлотская 30, 32, после получения результата исследования будет принято решение о возможной замене асфальта. В ближайшие дни будет организована забор асфальта на ул. Модогоева 3, 3а, Ключевская 4, 4а, Шумяцкого, 7, Революции 1905 года, 102.Как отметили в мэрии, асфальт для анализа берется в том месте, где указывают сами жители и представители управляющей компании.- Мы поддерживаем связь с жителями, если возникают какие-то вопросы, они могут обратиться в Комитет городского хозяйства, мы уже связываемся с подрядчиком и решаем проблемные вопросы, — добавил Александр Тюрюханов.Горожане, имеющие вопросы по ходу проведения работ, могут обратиться по номеру, который указан на информационном паспорте объекта, либо позвонить в Комитет городского хозяйства по номерам: 37-72-45, 23-54-79.Фото: мэрия Улан-Удэ