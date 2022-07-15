В Бурятии администрация поселка за копейки продала участок семье своего главы

Довольно странная история произошла в отдаленном от центра Бурятии Северомуйске. Сотрудники прокуратуры, нагрянувшие с проверкой, обнаружили, что администрация городского поселения по довольно «вкусной» цене продала матери местного главы два участка. Причем там уже успели отстроить здание кафе, которое впоследствии прокурор требовал признать самоволкой.Требования прокурора Муйского района, приведенные в исковом заявлении, едва умещаются на нескольких листах, если считать вместе с их обоснованием. Но мы попробуем рассказать о них вкратце.Адресован иск администрации МО ГП «Северомуйское» и некой гражданке К. В нем прокурор требовал признать торги по продаже земельного участка этой самой гражданке недействительными, следом отменить договор купли-продажи этого же участка, заключенный по результатам этих торгов. Гражданку К. человек в погонах понуждал вернуть землю в муниципальную собственность.Аналогичные требования прокурор выдвинул и по второму (видимо, смежному) земельному участку. Кроме того, среди требований было признать построенное на этих землях здание самовольным строением и снести его.К такому решению прокурор пришел после проведения проверки в местной администрации по исполнению земельного и антикоррупционного законодательства.Она показала, что процедура продажи грубо нарушена. Например, извещение о проведении торгов нужно публиковать не менее чем за 30 дней до их проведения. Северомуйская администрация же сделала это уже после торгов, следует из пояснений прокурора. Кроме того, гражданкой К. не был внесен задаток, как того требует закон. Впрочем, в аукционной документации тоже ни слова о задатке, вопреки требованиям законодательства.И далее, и далее – множество формальностей не соблюдено во время разыгрывания этого участка. В результате: «Созданы препятствия для получения возможности владения, пользования физическими и юридическим лицами прав в отношении муниципального имущества, развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности при передаче прав в отношении земельного участка, предотвращения коррупции и других злоупотреблений со стороны должностных лиц», - описывает суд позицию прокурора.Еще один немаловажный момент: по закону земли выставляются на торги по их рыночной цене. Эту норму администрация также нарушила, продав спорный участок примерно за 20 тыс. рублей.Ну и вишенка на торте.«Глава-руководитель МО ГП «Северомуйское» при проведении процедуры торгов надлежащих мер по предотвращению конфликта интересов не принял, кроме того, допустил неопубликование извещения о проведении торгов, а также иные нарушения земельного законодательства, тем самым предоставив земельный участок К., являющейся его матерью», - отметил прокурор в суде.Все вышеописанное касается лишь одного участка. Но был и второй - с видом разрешенного использования «объекты гаражного назначения». По нему вопрос решен еще до этого разбирательства: суд уже признал его выделение незаконным и на гражданку К. возложили обязанность вернуть его муниципалитету. Однако мать главы успела зарегистрировать здание, расположенное на этом участке. После чего потребовала отдать ей этот участок без торгов, «так как на данном участке находится объект недвижимого имущества, принадлежащий ей на праве собственности».И администрация, пойдя навстречу жительнице района, по случайному совпадению оказавшейся матерью главы, удовлетворила это требование.«Указанный договор заключен с нарушением норм действующего законодательства и в отсутствие правовых оснований, в связи с чем подлежит признанию недействительным, - настаивал на своем прокурор. - Сооружение... является самовольной постройкой, поскольку возведено на земельном участке, предоставленном с существенным нарушением установленного порядка, зарегистрировано на нем после вступления судебного решения в законную силу, которым установлено применение правовых последствия недействительности сделки».Представители местной администрации и гражданки К. в едином порыве убеждали суд, что прокурор нарушил сроки исковой давности. Из их пояснений суду стало понятно, что здание, о котором говорил прокурор, - заведение общепита.«Учитывая, что до момента признания сделки недействительной законность предоставления земельного участка не оспаривалась, необходимые разрешение на строительство и акт ввода в эксплуатацию оформлены ответчицей надлежащим образом, здание – кафе - не является самовольной постройкой», - настаивал представитель Северомуйской администрации.В итоге суд первой инстанции постановил: признать торги недействительными, здание – самоволкой. Попытка обжаловать это решение в Верховном суде успехом также не увенчалась.Фото: «Номер один»