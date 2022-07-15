Общество 15.07.2022 в 09:33
Жители станции Мостовой в Улан-Удэ улучшают свою жизнь с помощью прокуратуры
Они уже добились ремонта амбулатории и школьного автобуса для своих детей
Текст: Константин Воронов
Прокуратура Бурятии через суд добилась проведения ремонта здания фельдшерско-акушерского пункта на станции Мостовой. Об этом на встрече с прокурором района в марте 2022 года попросили местные жители.
«Прокурор района обратился в суд с иском к министерству здравоохранения республики и городской поликлинике № 6об обеспечении финансирования и приведении в соответствие здания фельдшерско-акушерского пункта в срок до 1 июня 2023 года. Железнодорожный райсуд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил», - сообщили в надзорном ведомстве.
Кроме того, защищены права несовершеннолетних жителей станции Мостовой.
«Дети микрорайона обучаются в средней школе №43 Улан-Удэ, подвоз в которую организован на электропоезде утром и вечером. В связи с этим учащиеся длительное время находятся без присмотра взрослых, питания и отдыха. Прокурор обратился в суд с иском к администрации Улан-Удэ об организации бесплатной перевозки школьников автобусом до места их жительства в дневное время после окончания занятий», - рассказали в прокуратуре.
Советский райсуд требования прокурора удовлетворил.
Оба судебных решения еще не вступили в законную силу.
Фото: «Номер один»
«Прокурор района обратился в суд с иском к министерству здравоохранения республики и городской поликлинике № 6об обеспечении финансирования и приведении в соответствие здания фельдшерско-акушерского пункта в срок до 1 июня 2023 года. Железнодорожный райсуд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил», - сообщили в надзорном ведомстве.
Кроме того, защищены права несовершеннолетних жителей станции Мостовой.
«Дети микрорайона обучаются в средней школе №43 Улан-Удэ, подвоз в которую организован на электропоезде утром и вечером. В связи с этим учащиеся длительное время находятся без присмотра взрослых, питания и отдыха. Прокурор обратился в суд с иском к администрации Улан-Удэ об организации бесплатной перевозки школьников автобусом до места их жительства в дневное время после окончания занятий», - рассказали в прокуратуре.
Советский райсуд требования прокурора удовлетворил.
Оба судебных решения еще не вступили в законную силу.
Фото: «Номер один»
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