Жители станции Мостовой в Улан-Удэ улучшают свою жизнь с помощью прокуратуры

Прокуратура Бурятии через суд добилась проведения ремонта здания фельдшерско-акушерского пункта на станции Мостовой. Об этом на встрече с прокурором района в марте 2022 года попросили местные жители.«Прокурор района обратился в суд с иском к министерству здравоохранения республики и городской поликлинике № 6об обеспечении финансирования и приведении в соответствие здания фельдшерско-акушерского пункта в срок до 1 июня 2023 года. Железнодорожный райсуд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил», - сообщили в надзорном ведомстве.Кроме того, защищены права несовершеннолетних жителей станции Мостовой.«Дети микрорайона обучаются в средней школе №43 Улан-Удэ, подвоз в которую организован на электропоезде утром и вечером. В связи с этим учащиеся длительное время находятся без присмотра взрослых, питания и отдыха. Прокурор обратился в суд с иском к администрации Улан-Удэ об организации бесплатной перевозки школьников автобусом до места их жительства в дневное время после окончания занятий», - рассказали в прокуратуре.Советский райсуд требования прокурора удовлетворил.Оба судебных решения еще не вступили в законную силу.Фото: «Номер один»