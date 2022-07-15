Подобрал голосующего – лишился телефона

В Бурятии в отдел полиции села Курумкан с заявлением о краже обратился житель Заиграевского района, сообщили в республикаском МВД.Мужчина рассказал, что на подъезде к населенному пункту он остановился и подвез голосующего на дороге. После того, как пассажир вышел, водитель обнаружил пропажу лежавшего на заднем сидении телефона.Получив описание одежды и внешности подозреваемого, наряд вневедомственной охраны Росгвардии вскоре заметил злоумышленника возле магазина. В ходе проверки документов и личного досмотра у мужчины был обнаружен украденный телефон.Задержанный, ранее судимый неработающий 36-летний житель Курумкана, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мобильный телефон стоимостью более 9 тысяч рублей возвращен владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия