Военнослужащий ВВО из Бурятии победил в военной спартакиаде стран СНГ по гиревому спорту

Военнослужащий Восточного военного округа из Бурятии занял первое место в военно-спортивной спартакиаде дружественных стран СНГ. Андрей Рассадин стал победителем в состязаниях по гиревому спорту, сообщили в пресс-службе ВВО.В рамках состязаний, спортсмены соревновались в нескольких видах спорта. В их числе – армейский рукопашный бой, гиревой спорт, многоборье, стрельба. Андрей Рассадин был единственным представителем гиревого спорта из Восточного военного округа (ВВО).«На состязаниях была очень сильная конкуренция. Представители разных стран показывали серьезные результаты. В моей категории в личном зачете вторым стал белорус, третьим – спортсмен Узбекистана. Выиграли и эстафету. И общекомандное по гирям – первое место за нами» - отметил Андрей Рассадин.По итогам военно-спортивной спартакиады сборные команды, победившие в отдельных видах спорта, были награждены памятными призами и дипломами, занявших вторую и третью ступени пьедестала отметили дипломами.Фото: ВВО