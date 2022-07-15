Общество 15.07.2022 в 11:48
Военнослужащий ВВО из Бурятии победил в военной спартакиаде стран СНГ по гиревому спорту
Андрей Рассадин был единственным представителем гиревого спорта из Восточного военного округа
Текст: Номер один
Военнослужащий Восточного военного округа из Бурятии занял первое место в военно-спортивной спартакиаде дружественных стран СНГ. Андрей Рассадин стал победителем в состязаниях по гиревому спорту, сообщили в пресс-службе ВВО.
В рамках состязаний, спортсмены соревновались в нескольких видах спорта. В их числе – армейский рукопашный бой, гиревой спорт, многоборье, стрельба. Андрей Рассадин был единственным представителем гиревого спорта из Восточного военного округа (ВВО).
«На состязаниях была очень сильная конкуренция. Представители разных стран показывали серьезные результаты. В моей категории в личном зачете вторым стал белорус, третьим – спортсмен Узбекистана. Выиграли и эстафету. И общекомандное по гирям – первое место за нами» - отметил Андрей Рассадин.
По итогам военно-спортивной спартакиады сборные команды, победившие в отдельных видах спорта, были награждены памятными призами и дипломами, занявших вторую и третью ступени пьедестала отметили дипломами.
Фото: ВВО
В рамках состязаний, спортсмены соревновались в нескольких видах спорта. В их числе – армейский рукопашный бой, гиревой спорт, многоборье, стрельба. Андрей Рассадин был единственным представителем гиревого спорта из Восточного военного округа (ВВО).
«На состязаниях была очень сильная конкуренция. Представители разных стран показывали серьезные результаты. В моей категории в личном зачете вторым стал белорус, третьим – спортсмен Узбекистана. Выиграли и эстафету. И общекомандное по гирям – первое место за нами» - отметил Андрей Рассадин.
По итогам военно-спортивной спартакиады сборные команды, победившие в отдельных видах спорта, были награждены памятными призами и дипломами, занявших вторую и третью ступени пьедестала отметили дипломами.
Фото: ВВО
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