Общество 15.07.2022 в 12:13

Жителю Улан-Удэ удалили из мозга опухоль размером с грецкий орех

Уникальную операцию провели хирурги Республиканской больницы
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Текст: Константин Воронов
Жителю Улан-Удэ удалили из мозга опухоль размером с грецкий орех
Нейрохирурги Республиканской больницы успешно выполнили сложнейшую операцию на мозге. Как рассказали в медучреждении, в январе 2022 года 39-летний житель Улан-Удэ внезапно начал терять зрение, затем последовали многочисленные диагностические исследования, в ходе которых на МРТ была обнаружена опухоль головного мозга размером с грецкий орех.

Мужчину направили в нейрохирургическое отделение Республиканской клинической больницы, где врачи начали дообследование и предоперационную подготовку.

«Сложность заключалась в анатомическом расположении опухоли – срединно-глубинная локализация, иными словами в «центре» мозга. Кроме этого, опухоль окружали глубинные магистральные вены, малейшее повреждение которых могло привести к летальному исходу», - сообщили в РКБ.

После тщательно разработанного плана операции хирурги Андрей Николаев и Алексей Будаев под руководством заведующего отделением Василия Хунданова начали операцию. Для получения доступа к опухоли пациент был в сидячем положении, что создавало трудность и для хирургов и для анестезиологов – врачам пришлось в течение 5,5 часов оперировать сидя с поднятыми вверх руками.


«Благодаря профессиональной работе всей операционной бригады операция завершилась успешно. Гистологическое исследование показало, что опухоль являлась доброкачественной - менингиомой. После выписки пациенту рекомендовано обратится в Бурятский онкологический диспансер для дальнейшего лечения», - сообщают в республиканской больнице.

Как отметили в РКБ, подобные случаи - редкость не только для бурятских нейрохирургов, но и для врачей федеральных центров.

«Пациенту при первой консультации было предложено пройти лечение в Федеральном центре нейрохирургии Новосибирска, но он решил оперироваться дома. Проведение операции в более позднем периоде могло привести к гидроцефалии и другим осложнениям, вплоть до гибели пациента», - прокомментировал хирург Андрей Николаев.

Фото: РКБ
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