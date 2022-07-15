Общество 15.07.2022 в 12:28

В Бурятии иркутянин мчался по трассе со скоростью почти 200 км/ч

Водитель автомобиля «Мерседес» двигался со скоростью 198 км/ч на участке дороги с разрешенной скоростью в 90 км/ч
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В Бурятии иркутянин мчался по трассе со скоростью почти 200 км/ч
В Бурятии автоматизированным комплексом ЦАФАП ГИБДД 7 мая в Кабанском районе на федеральной автодороге Иркутск – Чита зафиксировано нарушение с максимальной скоростью. Водитель автомобиля «Мерседес» двигался со скоростью 198 км/ч на участке дороги с разрешенной скоростью в 90 км/ч.

Собственнику транспортного средства, 41-летнему жителю Иркутска, направлено постановление о привлечении его к административной ответстсвенности  5000 рублей.

С начала года в автоматизированном режиме выявлено свыше 200 тысяч нарушений Правил дорожного движения. Основная масса регистрируется стационарными комплексами ЦАФАП (188 тысяч). При этом треть нарушений зафиксирована в столице республики (60 тысяч).

На региональных дорогах камерами ЦАФАП выявлено свыше 30 тысяч нарушений, на федеральных – более 80 тысяч.

Так, 169 комплексами зарегистрировано 160 тысяч нарушений скоростного режима. 46 комплексами, установленными на пешеходных переходах – 6 тысяч фактов непредоставления преимущества пешеходам.13 камер фиксируют нарушения правил проезда перекрестка, ими выявлено 22 тысячи нарушений.

С подробным перечнем установленных камер и типах фиксируемых нарушений можно ознакомиться на официальном сайте Госавтоинспекции в специальном сервисе «Комплексы фотовидеофиксации нарушений».

Фото: pixabay.com
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