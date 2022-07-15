В Улан-Удэ полицейские разыскивают 64-летнего горожанина Дамбо Балданова

В Улан-Удэ полицейские разыскивают 64-летнего Дамбо Балданова, который 4 июля около 17:30 вышел из квартиры племянницы на улице Шумяцкого и до настоящего времени не вернулся домой. Проживает в районе Верхней Березовки. Заявление о его пропаже поступило в полицию от родственников 12 июля, сообщили в МВД по Бурятии.Приметы: азиатской внешности, на вид около 65 лет, худощавого телосложения, рост 168 см, волосы седые коротко стриженные, глаза карие.Был одет: рубашка светло-бежевого цвета с коротким рукавом, брюки и туфли черные. При себе имелась дорожная сумка темно-синего цвета.При наличии какой-либо информации о данном гражданине либо его местонахождении просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(964)406-96-02, 8(983)532-34-77, 8(924)011-13-11 или 102 (112).Фото: МВД по Бурятии