Общество 15.07.2022 в 12:52

В Улан-Удэ полицейские разыскивают 64-летнего горожанина Дамбо Балданова

Четвертого июля он вышел из квартиры племянницы на улице Шумяцкого  и до настоящего времени не вернулся домой

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В Улан-Удэ полицейские разыскивают 64-летнего горожанина Дамбо Балданова
В Улан-Удэ полицейские разыскивают 64-летнего Дамбо Балданова, который 4 июля около 17:30 вышел из квартиры племянницы на улице Шумяцкого  и до настоящего времени не вернулся домой. Проживает в районе Верхней Березовки. Заявление о его пропаже поступило в полицию от родственников 12 июля, сообщили в МВД по Бурятии.  

Приметы: азиатской внешности, на вид около 65 лет, худощавого телосложения, рост 168 см, волосы седые коротко стриженные, глаза карие.

Был одет: рубашка светло-бежевого цвета с коротким рукавом, брюки и туфли черные. При себе имелась дорожная сумка темно-синего цвета.

При наличии какой-либо информации о данном гражданине либо его местонахождении просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(964)406-96-02, 8(983)532-34-77, 8(924)011-13-11 или 102 (112).

Фото: МВД по Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 13 по 19 июля

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