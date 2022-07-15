Алексей Цыденов: «Мы конструктивно работаем с РЖД»

Глава Бурятии Алексей Цыденов и начальник Восточно-Сибирской железной дороги (РЖД) Вадим Владимиров подписали сегодня соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Подписание состоялось в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе правительства республики.«Хотел бы отметить нашу конструктивную работу с Российскими железными дорогами. У нас есть вопросы, которые требуют решения, и мы их будем совместно прорабатывать – это и вопрос развития инфраструктуры, вопрос переездов, социальной сферы, вопросы погрузки с Тугнуйского угольного разреза и другим видам отгрузки», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.Так, в числе актуальных задач, закрепленных в соглашении - освоение перспективных объемов перевозок грузов, решение вопросов экономического развития республики, модернизация объектов пассажирского комплекса и привлечение промышленного и научного потенциала региона к участию в проектах ОАО «РЖД». Также в соглашении отражены вопросы безопасности движения, медицинского обслуживания населения, содержания и энергоснабжения социальных объектов.«Мы всегда готовы к диалогу с правительством Бурятии, и сегодня еще раз подтверждаем наши общие намерения о сотрудничестве. Железная дорога глубоко интегрирована в социальную сферу деятельности республики, поскольку на ее территории трудятся около 10 тысяч сотрудников. Чтобы обеспечить стабильную работу такого коллектива, нужно взять на себя почти государственные функции. Компания полноценно и своевременно обеспечивает формирование налоговых отчислений в бюджет республики, а также выполняет все взятые социальные обязательства,» - подчеркнул начальник ВСЖД Вадим Владимиров.Также в рамках встречи руководители обсудили вопросы взаимодействия в части подготовки к 50-летию с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. В частности, вектор совместной работы затронет строительство двух жилых домов в поселке Таксимо Муйского района, проведение капитального ремонта и приобретение оборудования для объектов здравоохранения и социальной инфраструктуры.Со стороны ОАО «РЖД» будет продолжено оказание благотворительной помощи детским муниципальным учреждениям региона - строительство спортивных площадок и приобретение инвентаря. Отметим, что уже в текущем году компания направила 10 млн рублей на установку хоккейного корта в городе Северобайкальск и более 11 млн рублей на проведение ремонта школ в поселках Таксимо и Кичера.Кроме того, совместно с правительством Бурятии продолжится реализация, подписанного в августе 2020 года меморандума в области природопользования и охраны окружающей среды в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.Фото: egov-buryatia.ru