В Улан-Удэ покупателю вручили пустую упаковку вместо таблеток

Улан-удэнка приобрела в одной из аптек города обычный парацетамол. Каково же было ее удивление, когда, придя домой, она обнаружила в упаковке нераспечатанный, новенький блистер, но абсолютно пустой. Фотографиями необычного «лекарства» она поделилась в паблике «Отзывы 03».«Аптека, вы вообще не проверяете свой товар? Купили парацетамол 8.07.22 вот не поленюсь выложу фото. Таблетки невидимые?», - пишет разгневанный автор поста.В комментариях не обошлось без шуточек и подколов:- Они просто невидимые.- Это плацебо. Попейте, должно помочь!Многие из пользователей вступились за фармацевтов:- Господи, в чем проблема? Чек есть, сходи и поменяй. Производственный брак ещё никто не отменял. Нарушать целостность упаковки фармацевтам или лапать блистеры руками нельзя. Придите, скажите, видно же, что заводской брак. Причем здесь фармацевты? – возмущаются в комментариях.В федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей уже давали для нашего издания разъяснения по этому поводу. Приобретенные гражданами лекарственные препараты надлежащего качества не подлежат возврату или обмену. Однако если же лекарственные препараты являются недоброкачественными, фармацевт обязан принять такой товар. Также как и в ситуации, когда описание препарата в инструкции не соответствует содержимому упаковки.