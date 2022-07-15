Власти Улан-Удэ продолжат реконструкцию парка «Мемориал Победы»

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провел сегодня, совещание, на котором обсудили планы второй очереди реконструкции парка «Мемориал Победы» на улице Балтахинова. В 2025 году вся страна будет отмечать 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Именно к этой дате городские власти планируют благоустроить территорию парка.- Заказываем концепцию, собираем проектный офис и включаем все профильные структуры, подключаем депутатов, общественность. Концепцию нужно разрабатывать, это ни у кого сомнений не вызывает. И делать это нужно всенародно, обсуждать все моменты. К примеру, фонтаны, они смотрятся красиво и монументально, но в ветреную погоду их работу необходимо регулировать, чтобы не заливало по сторонам, где отдыхают люди, где у нас зона отдыха, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Первая очередь реконструкции парка прошла в 2016 году к 350-летию Улан-Удэ. На сегодня необходима актуализация и корректировка разработанной в 2013 году проектной документации, новая топографическая съемка местности и многое другое. Комитет по архитектуре и градостроительству подготовил техническое задание на разработку концепции второй очереди реконструкции, которая включает в себя два крыла парка.Новая концепция будет включать себя актуализацию разработанной ранее документации, функциональное зонирование территории, учитывающее существующие уже объекты, элементы благоустройства парка и корректировку проектного решения в целом.- В рамках концепции предполагается рассмотреть необходимость размещения спортивных площадок, вспомогательных хозяйственных помещений, в том числе общественных туалетов, административно-бытового корпуса и других. Также возможность устройства группы водных объектов или водоема, расширение автопарковки в южной части парка вместимостью до 150-200 мест, установка беседок для тихого отдыха, устройство единой сети пешеходных дорожек и площадок, - сказал главный архитектор города Михаил Мясищев.В парке планируется максимально сохранить существующее озеленение и высадить дополнительно адаптированные к сибирскому региону деревья, устроить газоны, добавить цветочное оформление, демонтировать ненужные устаревшие или пришедшие в негодность объекты и элементы благоустройства территории.Также в концепции предлагается устройство велосипедных и роллерных дорожек, организовать велосипедные парковки, декоративное ландшафтное освещение, видеонаблюдение, устройство ливневой канализации и летнего водопровода.Комитетом по архитектуре и градостроительству организован запрос коммерческих предложений на разработку концепции благоустройства парка, на сегодня имеется три предложения. Проводить реконструкцию планируется в течение 2024 года и завершить все работы к маю 2025 года.Общая площадь парка «Мемориал Победы» составляет 6,5 гектара.В 2016 году уже была реконструирована центральная часть парка, установлены новые фонтаны. В 2020 году в парке был установлен памятник маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому.Фото: мэрия Улан-Удэ