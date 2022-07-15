Общество 15.07.2022 в 15:17

В Бурятии задержан 57-летний сельчанин, обвиняемый в братоубийстве

После совместного употребления спиртного и ссоры он выстрелил в старшего брата из ружья
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В Бурятии задержан 57-летний сельчанин, обвиняемый в братоубийстве
В Джидинском районе Бурятии 13 июля днем на животноводческой стоянке в местности «Баян-Дылгыр» возле улуса Инзагатуй обнаружено тело 62-летнего мужчины с  огнестрельным ранением левой ноги. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СК по Бурятии.            

По подозрению в совершении преступления задержан 57-летний родственник покойного. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение.

По данным следствия, родные братья проживали и работали на животноводческой стоянке. Вечером 12 июля родственники распивали алкогольные напитки. Спустя некоторое время между пьяными мужчинами из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения возникла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой старший брат повалил младшего и начал сдавливать ему шею руками.

Вырвавшись, младший взял на веранде гладкоствольное огнестрельное ружье ТОЗ-63 16 калибра, направил его на старшего брата и произвел выстрел. Ранение оказалось опасным, так как патроном были повреждены кровеносные сосуды бедра. Спустя непродолжительное время, потерпевший скончался на месте происшествия в результате полученного повреждения из-за обильной кровопотери.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.

Фото: buryatia.sledcom.ru
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