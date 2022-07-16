В Бурятии сельчане с Гусиного Озера взывают о помощи

С одной стороны поселки подтапливает, с другой – у людей в колодцах нет воды, сенокосы не орошаются. Местные жители взывают о помощи, но положительного перелома пока нет.7 июля 2022 года более 40 жителей Лесхоза села Гусиное Озеро и местный депутат обратились с письменной жалобой к главе сельского поселения «Гусиное Озеро» Игорю Гармаеву.«Просим вас экстренно принять меры по руслу реки Цаган-гол. Река совсем обмелела и стала превращаться в болото. Со стороны озера Гусиное дамба уже обросла камышом и вода покрывается тиной. Река Цаган-гол была довольно большой, где люди купались и ловили рыбу, а сейчас просто невозможно смотреть, как вместо большой реки бежит ручеек», - написали граждане.Они рассказали, что жители Лесхоза имеют огороды, держат скот. Но в последнее время вести хозяйство стало невыносимо.«Уровень воды в колодцах упал. У некоторых жителей колодцы почти высохли. Люди перестают садить огороды и выводят скотину, так как не орошаются сенокосы - нечем поливать, на зиму животные останутся без травы. Срочно просим от вас помощи. Срочно», - написали сельчане.Это не единственная проблема в районе озера. На прошлой неделе в правительстве республики прошло большое совещание под председательством Ивана Альхеева, зампреда правительства. Говорили о ситуации на озере Гусином и вокруг него. Выяснилось, что определенные подвижки есть, но когда положение нормализуется, абсолютно никто предсказать не берется.На совещании сошлись две противоположные точки зрения. Одну из них представил Александр Калашников, руководитель общественной организации «ЭкоЩит», другую - директор Гусиноозерской ГРЭС Максим Человечкин. Предприятие входит в большую компанию «ИНТЕР РАО», объединяющую 22 электростанции - от Калининграда до Бурятии и Забайкальского края.Гусиное озеро является среди внутренних водоемов республики самым большим после Байкала по площади и объему пресной воды. Максимальная глубина - до 28 метров, длина озера - 24,5 километра, а ширина - до 8,5 километра. Так что значение озера всем понятно, как и возмущение, вызываемое его состоянием. Озеро отличается интенсивным использованием в хозяйственной деятельности.«В городе Гусиноозерске проживаю с 1959 года. Являюсь свидетелем изменений, которые произошли с озером Гусиным за это время», - сказал Александр Калашников.Гусиное озеро, кстати, имеет водную связь с Байкалом. Водоем можно назвать младшим братом Байкала. А в само Гусиное озеро впадают реки - упомянутая Цаган-гол, а также Загустай, еще речки помельче, стекающие с хребта.Единственная вытекающая река - это Баян-гол (левый приток Селенги).«До ввода в эксплуатацию Гусиноозерской ГРЭС и разреза «Холбольджинский» озеро можно было расценивать как одну из жемчужин бурятского региона с чистейшей водой - жители поселка Набережный для питья напрямую использовали воду из него круглый год. Прекрасные пляжи. Отличные рыбацкие тони. Полноводная река Загустай. Все это было», - напомнил общественник.Сегодня в это трудно поверить. По словам Александра Калашникова, с середины 1970-х гг. эти места подверглись значительному антропогенному влиянию - появилось воздействие Гусиноозерского промышленного узла.«На первом месте стоит Гусиноозерская ГРЭС - самое крупное предприятие Гусиноозерска», - заявил общественник, также отметив отвалы угольного разреза и канализационные стоки.Особое беспокойство общественника вызывают нагретые воды ГРЭС, попадающие в озеро.«Разница температур акватории озера, прилегающей к водосбросному каналу, и воды в сбросном канале составляет 14 - 16 градусов. Свидетельство тому - незамерзающая полынья», - выступил общественник и сообщил, что это повлекло заметные негативные изменения в северной части озера.Участникам рассказали о процессах заболачивания, гнилостном запахе летом. Север озера интенсивно зарастает чужеродными водорослями. На юге развивается элодея канадская, в свое время ударившая по озеру Котокель близ Байкала. В Гусином натурализовались амурский сазан, амурский сом, два вида байкальских амфипод (рачков). «Началась экспансия случайно завезенного ротана. Также завезено более 20 видов паразитов рыб», - пояснили на совещании.Изменение экосистемы Гусиного озера, ставшего водоемом-охладителем, не является секретом. Оно уже исследовано, опубликована монография. Также ситуация отражается в регулярных государственных докладах «О состоянии озера Байкал».Водность реки Загустай падает. О Цаган-голе сказано выше. В этих местах появляется наледь, доставляющая головную боль железной дороге. Уже заговорили о критическом и околокритическом состоянии экосистемы Гусиного озера. Положение всем известно, но не видно, чтобы водоем начали усиленно спасать. В 2013 - 2015 гг. на месте прошло четыре выездных межведомственных совещания. Определено семь ключевых мероприятий.«Шесть из семи полностью не исполнено. Одно исполнено частично», - констатировал Александр Калашников.Что до ГРЭС, то существует кардинальное предложение перевести ее на замкнутую оборотную систему водоснабжения. «Технические возможности имеются. В случае отказа от перехода на замкнутую систему на сегодня есть достаточно обширный спектр технологий, позволяющих электростанциям остужать воду», - пояснил оратор.Проблема озера и его окрестностей многогранна. Малоизвестный аспект - обрушение угольной шахты закрытого местного разреза.«Шахта на самообрушении стоит. Сгнили подпорные стойки, все обрушивается, постепенно сдвигая пласты, почва оседает. Выдавливается вода... Мы говорим о подтоплении поселка Набережный. Пробурили скважины, но мониторинг по ним сегодня не проводится. Они законсервированы. Сейчас никто не может отслеживать уровень грунтовых вод. Что влияет на их повышение? Необходимо научное обоснование, почему поселок подтапливает», - выступил еще один участник.Максим Человечкин отбивался, как мог.«Гусиноозерская ГРЭС очищает свои выбросы на 99,5% - уходящие газы очищаем. Зола от сжигания угля складируется, золоотвалы содержатся. Первый блок ГРЭС запущен в 1976 году. На сегодня ГРЭС обеспечивает 85% населения Республики Бурятия», - выступил директор станции, заверив, что предприятие строилось по проекту, прошедшему государственную экологическую экспертизу.Он не рискнул отрицать тепловое воздействие ГРЭС на озеро, но не признавал его чрезмерность.«Вода, забираемая нами из озера, содержится у нас в цикле 7 - 10 минут и снова сбрасывается обратно. Например, зимой температура в сбросном канале доходит до 14 - 16 градусов. В самом озере температура - 4 градуса. Это неправда, что мы догреваем воду (в озере. - Прим. ред.) на 16 градусов. И температура выравнивается через 500 метров», - сказал директор ГРЭС, подчеркнув, что предприятие подвергается проверкам.Главной же проблемой озера Человечкин назвал стоки от населенных пунктов, содержащие бытовую химию.Острых моментов немало. Тут и мусор, и рубки тайги, и даже рыбаки. «Если выйти ночью на озеро, то оно все гудит от моторов. Все в сетях», - рассказал директор.«Рыба исчезает, мелкая стала. Когда Алексей Самбуевич (глава Бурятии. - Прим. ред.) приезжал в район, я поднимал вопрос о том, чтобы как-то сократить вылов рыбы. Потому что километры сетей. И, главное, ячея сетей мелкая. Хотя бы увеличить ячею, чтобы молодь не вылавливать», - также отметил глава сельского поселения «Гусиное Озеро» Игорь Гармаев.На совещании у зампреда выступили представители минприроды, минстроя, рассказали о том, что делается. Идет работа по проектам очистных сооружений, стараются прочищать русла рек, впадающих в озеро и т. д. Конечно, профильные чиновники что-то там понемногу делают. Но темпы оставляют желать лучшего. Как бы некогда райское Гусиное озеро Бурятии окончательно не превратилось в кашу из болота и гниющих водорослей, так и не успев дождавшись помощи.Фото: из личного архива А. Калашникова